Валидаторы XRP Ledger готовятся проголосовать за внедрение протокола XLS-66, который позволит держателям XRP получать доход через институциональное кредитование. Подробности нового механизма.

Криптоэксперт Джеймс объяснил суть поправки XLS-66 и её значение для держателей токенов XRP. Речь идёт о новом протоколе институционального кредитования, который может быть внедрён в блокчейне XRP Ledger после голосования валидаторов.

Как XLS-66 позволит зарабатывать на XRP

В отличие от традиционных депозитных схем, XLS-66 не предполагает автоматических выплат процентов. Вместо этого держатели XRP получают токены MPT, которые представляют их вложения в специальные сейфы (vaults). Стоимость этих токенов увеличивается со временем по мере накопления процентов от выданных кредитов.

Как отмечает Джеймс, заёмщиками в этой системе выступают не частные лица, а банки, маркетмейкеры, финтех-компании и платёжные провайдеры, которые берут краткосрочные кредиты для операционных нужд. Таким образом, инвесторы участвуют в прозрачных пулах вместе с институциональными игроками.

Механика работы сейфов

Эксперт Бодхи подробно описал, как функционируют сейфы в рамках XLS-66. Когда заёмщики возвращают кредиты, они выплачивают как основную сумму, так и проценты. Эти проценты остаются в сейфе, увеличивая общий объём XRP в пуле. В результате растёт и стоимость токенов MPT.

Кредиты выдаются через специального посредника — LoanBroker, который объединяет XRP из сейфов и предоставляет их в качестве займов. Сроки кредитов варьируются от 30 до 180 дней, причём они не требуют залога. Кредитные решения принимаются традиционными андеррайтерами вне блокчейна.

Соучредитель валидатора Squid's UNL Fig заявил о поддержке поправки XLS-66. Он подчеркнул, что ключевое преимущество протокола — вынесение сложных аспектов, таких как оценка кредитоспособности, за пределы блокчейна. Это современный подход к проектированию DeFi-протоколов, который набирает популярность.

На момент написания статьи курс XRP составляет около $1.46, показав рост более чем на 2% за последние сутки, согласно данным CoinMarketCap.

Что это значит

Внедрение XLS-66 может стать важным шагом для экосистемы XRP, предоставив держателям токенов новые возможности для заработка. Однако важно понимать, что это не классический стейкинг, а участие в институциональном кредитовании с определёнными рисками.

Практический вывод

Держателям XRP стоит внимательно изучить механизм работы XLS-66 перед участием. Хотя протокол предлагает новые возможности для заработка, важно учитывать риски, связанные с кредитованием, и отсутствие гарантированных выплат.