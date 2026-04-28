«Мы переходим к тому, что называем «омничейн-распределением»», — заявили представители Chiliz, комментируя стратегическое расширение платформы фан-токенов на блокчейны Solana и Base.

Заявление и его автор

Платформа Chiliz, известная своими фан-токенами для спортивных команд и лиг, объявила о значительном шаге по расширению своей экосистемы. В 2023 году Chiliz запустила собственный блокчейн первого уровня (Layer-1) для хостинга и торговли своими токенами. Однако, текущее заявление свидетельствует о смене стратегии в сторону мультичейн-подхода. Переход к «омничейн-распределению» означает, что фан-токены Chiliz будут доступны не только на их нативном блокчейне, но и на других популярных сетях, таких как Solana и Base. Это решение призвано увеличить ликвидность, снизить транзакционные издержки и расширить пользовательскую базу, привлекая аудиторию этих блокчейнов.

Технические или юридические детали

Расширение на Solana и Base предполагает интеграцию протоколов Chiliz с этими сетями. Solana, известный своей высокой пропускной способностью до 65 000 транзакций в секунду (TPS) и низкими комиссиями, предлагает значительные преимущества для микротранзакций, характерных для торговли фан-токенами. Средняя стоимость транзакции в сети Solana составляет доли цента, что делает её привлекательной для массового использования. Base, блокчейн второго уровня (Layer-2) на базе Ethereum, разработанный Coinbase, также обещает низкие комиссии и высокую скорость, используя безопасность основной сети Ethereum. Интеграция с Base позволит Chiliz получить доступ к обширной пользовательской базе Coinbase и воспользоваться преимуществами масштабируемости L2-решений. Для российских пользователей это означает потенциально более быстрый и дешёвый доступ к покупке и продаже фан-токенов, что особенно актуально при курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, когда каждая комиссия ощутима.

Сравнение с прошлыми кейсами

Исторически, многие проекты начинали с создания собственных блокчейнов, стремясь к полному контролю над экосистемой. Однако, по мере развития индустрии, становится очевидной ценность взаимодействия между различными сетями. Например, в 2021-2022 годах наблюдался бум кроссчейн-мостов, позволяющих переводить активы между блокчейнами. Chiliz, изначально выбрав путь собственного Layer-1, теперь следует тренду, который уже демонстрировали другие крупные проекты, такие как Uniswap, развернувший свои контракты на нескольких EVM-совместимых сетях. В мае 2024 года многие децентрализованные приложения (dApps) активно исследовали возможности развёртывания на Solana из-за её производительности, тогда как в 2023 году фокус был смещён на L2-решения Ethereum. Этот шаг Chiliz отражает зрелость рынка и понимание необходимости охвата широкой аудитории через различные технологические стеки.

Последствия для криптоиндустрии

Расширение Chiliz на Solana и Base может значительно увеличить общий объём торговли фан-токенами, который в 2023 году оценивался в сотни миллионов долларов. Увеличение доступности и снижение барьеров для входа (за счёт низких комиссий) привлекут новых пользователей, не знакомых с нативным блокчейном Chiliz. Для майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, это событие напрямую не влияет на их выручку от добычи биткоина или эфира. Однако, косвенно, рост активности в криптопространстве, включая торговлю фан-токенами, способствует общему принятию криптовалют и может увеличить спрос на вычислительные мощности в долгосрочной перспективе. По нашей оценке, интеграция Chiliz с Solana и Base увеличит ежемесячный объём торгов фан-токенами на 15-20% в течение следующих шести месяцев. Это также создаст прецедент для других нишевых блокчейнов, стимулируя их к мультичейн-стратегиям для достижения более широкого рынка.

Вывод

Стратегическое решение Chiliz по расширению на Solana и Base является логичным шагом в условиях развивающегося крипторынка. Оно направлено на повышение ликвидности, снижение транзакционных издержек и привлечение новой аудитории, что в конечном итоге укрепит позиции фан-токенов в экосистеме Web3. Для российского криптосообщества это означает более удобный и экономичный доступ к глобальным спортивным активам, что может стимулировать интерес к децентрализованным финансам и токенизированным активам в целом.