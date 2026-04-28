Технологии

Chiliz расширяет фан-токены на Solana и Base для роста торговли

Chiliz, платформа фан-токенов, объявила о стратегическом расширении на блокчейны Solana и Base. Это решение направлено на увеличение ликвидности и доступности фан-токенов.

#CHZ #SOL #BASE
«Мы переходим к тому, что называем «омничейн-распределением»», — заявили представители Chiliz, комментируя стратегическое расширение платформы фан-токенов на блокчейны Solana и Base.

Заявление и его автор

Платформа Chiliz, известная своими фан-токенами для спортивных команд и лиг, объявила о значительном шаге по расширению своей экосистемы. В 2023 году Chiliz запустила собственный блокчейн первого уровня (Layer-1) для хостинга и торговли своими токенами. Однако, текущее заявление свидетельствует о смене стратегии в сторону мультичейн-подхода. Переход к «омничейн-распределению» означает, что фан-токены Chiliz будут доступны не только на их нативном блокчейне, но и на других популярных сетях, таких как Solana и Base. Это решение призвано увеличить ликвидность, снизить транзакционные издержки и расширить пользовательскую базу, привлекая аудиторию этих блокчейнов. Подробнее — актуальные модели ASIC.

Технические или юридические детали

Расширение на Solana и Base предполагает интеграцию протоколов Chiliz с этими сетями. Solana, известный своей высокой пропускной способностью до 65 000 транзакций в секунду (TPS) и низкими комиссиями, предлагает значительные преимущества для микротранзакций, характерных для торговли фан-токенами. Средняя стоимость транзакции в сети Solana составляет доли цента, что делает её привлекательной для массового использования. Base, блокчейн второго уровня (Layer-2) на базе Ethereum, разработанный Coinbase, также обещает низкие комиссии и высокую скорость, используя безопасность основной сети Ethereum. Интеграция с Base позволит Chiliz получить доступ к обширной пользовательской базе Coinbase и воспользоваться преимуществами масштабируемости L2-решений. Для российских пользователей это означает потенциально более быстрый и дешёвый доступ к покупке и продаже фан-токенов, что особенно актуально при курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, когда каждая комиссия ощутима.

Сравнение с прошлыми кейсами

Исторически, многие проекты начинали с создания собственных блокчейнов, стремясь к полному контролю над экосистемой. Однако, по мере развития индустрии, становится очевидной ценность взаимодействия между различными сетями. Например, в 2021-2022 годах наблюдался бум кроссчейн-мостов, позволяющих переводить активы между блокчейнами. Chiliz, изначально выбрав путь собственного Layer-1, теперь следует тренду, который уже демонстрировали другие крупные проекты, такие как Uniswap, развернувший свои контракты на нескольких EVM-совместимых сетях. В мае 2024 года многие децентрализованные приложения (dApps) активно исследовали возможности развёртывания на Solana из-за её производительности, тогда как в 2023 году фокус был смещён на L2-решения Ethereum. Этот шаг Chiliz отражает зрелость рынка и понимание необходимости охвата широкой аудитории через различные технологические стеки. Подробнее — гайд по выбору ASIC на 2026 год.

Последствия для криптоиндустрии

Расширение Chiliz на Solana и Base может значительно увеличить общий объём торговли фан-токенами, который в 2023 году оценивался в сотни миллионов долларов. Увеличение доступности и снижение барьеров для входа (за счёт низких комиссий) привлекут новых пользователей, не знакомых с нативным блокчейном Chiliz. Для майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, это событие напрямую не влияет на их выручку от добычи биткоина или эфира. Однако, косвенно, рост активности в криптопространстве, включая торговлю фан-токенами, способствует общему принятию криптовалют и может увеличить спрос на вычислительные мощности в долгосрочной перспективе. По нашей оценке, интеграция Chiliz с Solana и Base увеличит ежемесячный объём торгов фан-токенами на 15-20% в течение следующих шести месяцев. Это также создаст прецедент для других нишевых блокчейнов, стимулируя их к мультичейн-стратегиям для достижения более широкого рынка.

Вывод

Стратегическое решение Chiliz по расширению на Solana и Base является логичным шагом в условиях развивающегося крипторынка. Оно направлено на повышение ликвидности, снижение транзакционных издержек и привлечение новой аудитории, что в конечном итоге укрепит позиции фан-токенов в экосистеме Web3. Для российского криптосообщества это означает более удобный и экономичный доступ к глобальным спортивным активам, что может стимулировать интерес к децентрализованным финансам и токенизированным активам в целом.

Частые вопросы

Как расширение Chiliz повлияет на доступность фан-токенов для российских пользователей?
Расширение Chiliz на Solana и Base сделает фан-токены более доступными для российских пользователей за счёт снижения транзакционных издержек и увеличения скорости операций. Это упростит покупку и продажу токенов, особенно при текущем курсе рубля, делая каждую транзакцию более выгодной.
Есть ли прямая выгода для российских майнеров от этого события?
Прямой выгоды для российских майнеров, занимающихся добычей биткоина или эфира, от этого события нет. Однако, рост общей активности в криптопространстве, вызванный расширением Chiliz, способствует принятию криптовалют и может косвенно увеличить спрос на вычислительные мощности в долгосрочной перспективе, что выгодно для майнинг-площадок в регионах с дешёвой электроэнергией.
Какие технические преимущества дают Solana и Base для фан-токенов Chiliz?
Solana предлагает высокую пропускную способность до 65 000 транзакций в секунду и крайне низкие комиссии, что идеально для массовых микротранзакций фан-токенов. Base, как L2-решение Ethereum, обеспечивает масштабируемость, низкие комиссии и доступ к большой пользовательской базе Coinbase, сохраняя при этом безопасность основной сети Ethereum.

