Совокупная стоимость финансовых инструментов частного сектора США достигла исторического максимума, превысив ВВП страны в 6,7 раза. Это рекордное значение с 2021 года.

Коротко: частные активы США впервые в истории превысили ВВП страны в 6,7 раза. Основные факты:

Совокупная стоимость акций, облигаций, депозитов и других инструментов частного сектора достигла $187 трлн

Соотношение активов к ВВП выросло с 6,3x в 2021 году до 6,7x в 2024 году

Доля акций в капитале инвесторов увеличилась до 65% — максимум с декабря 2021 года

Наличные резервы упали до 10% — минимального уровня с сентября 2018 года

Развёрнуто по фактам

По данным аналитического издания The Kobeissi Letter, частные финансовые активы США достигли $187 трлн, что в 6,7 раза превышает ВВП страны ($27,9 трлн). Этот показатель включает акции, облигации, банковские депозиты и другие рыночные инструменты.

С 1970-х годов коэффициент вырос более чем вдвое. Для сравнения: в 2021 году соотношение составляло 6,3x, а в 2020 году — 5,4x. Рост обусловлен увеличением доли акций в портфелях инвесторов до 65% — максимума с декабря 2021 года.

Что говорят данные

Аналитики отмечают снижение наличных резервов до 10% — минимального уровня с сентября 2018 года. Одновременно доля облигаций в резервах упала до 18%. Это свидетельствует о смещении фокуса инвесторов в сторону рискованных активов.

«Когда финансовые активы опережают реальную экономику, богатые становятся богаче, а рабочие остаются позади», — отмечают в The Kobeissi Letter.

Прогноз и риски

Рост соотношения активов к ВВП может указывать на перегрев рынка. В редакции MinerWorld отмечают, что подобная динамика наблюдалась перед кризисом 2008 года, когда коэффициент достиг 6,5x.

Основные риски:

Коррекция фондового рынка

Снижение потребительского спроса

Ужесточение монетарной политики ФРС

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов и майнеров ситуация имеет двоякие последствия. С одной стороны, рост американского рынка может поддержать курс криптовалют, что положительно скажется на рублёвой выручке. С другой — усиление регуляторного давления в США может ограничить доступ к международным платформам.

По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, объём частных активов США эквивалентен 16 830 трлн рублей. Для сравнения: ВВП России в 2023 году составил 171 трлн рублей, что в 98 раз меньше.

По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, объём частных активов США эквивалентен 16 830 трлн рублей. Для сравнения: ВВП России в 2023 году составил 171 трлн рублей, что в 98 раз меньше.