Частные активы США в 6,7 раза превысили ВВП страны — что это значит для России

Совокупная стоимость финансовых инструментов частного сектора США достигла исторического максимума, превысив ВВП страны в 6,7 раза. Это рекордное значение с 2021 года.

Коротко: частные активы США впервые в истории превысили ВВП страны в 6,7 раза. Основные факты:

  • Совокупная стоимость акций, облигаций, депозитов и других инструментов частного сектора достигла $187 трлн
  • Соотношение активов к ВВП выросло с 6,3x в 2021 году до 6,7x в 2024 году
  • Доля акций в капитале инвесторов увеличилась до 65% — максимум с декабря 2021 года
  • Наличные резервы упали до 10% — минимального уровня с сентября 2018 года

Развёрнуто по фактам

По данным аналитического издания The Kobeissi Letter, частные финансовые активы США достигли $187 трлн, что в 6,7 раза превышает ВВП страны ($27,9 трлн). Этот показатель включает акции, облигации, банковские депозиты и другие рыночные инструменты.

С 1970-х годов коэффициент вырос более чем вдвое. Для сравнения: в 2021 году соотношение составляло 6,3x, а в 2020 году — 5,4x. Рост обусловлен увеличением доли акций в портфелях инвесторов до 65% — максимума с декабря 2021 года.

Что говорят данные

Аналитики отмечают снижение наличных резервов до 10% — минимального уровня с сентября 2018 года. Одновременно доля облигаций в резервах упала до 18%. Это свидетельствует о смещении фокуса инвесторов в сторону рискованных активов.

«Когда финансовые активы опережают реальную экономику, богатые становятся богаче, а рабочие остаются позади», — отмечают в The Kobeissi Letter.

Прогноз и риски

Рост соотношения активов к ВВП может указывать на перегрев рынка. В редакции MinerWorld отмечают, что подобная динамика наблюдалась перед кризисом 2008 года, когда коэффициент достиг 6,5x.

Основные риски:

  • Коррекция фондового рынка
  • Снижение потребительского спроса
  • Ужесточение монетарной политики ФРС

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов и майнеров ситуация имеет двоякие последствия. С одной стороны, рост американского рынка может поддержать курс криптовалют, что положительно скажется на рублёвой выручке. С другой — усиление регуляторного давления в США может ограничить доступ к международным платформам.

По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, объём частных активов США эквивалентен 16 830 трлн рублей. Для сравнения: ВВП России в 2023 году составил 171 трлн рублей, что в 98 раз меньше.

В условиях ограничений Минэнерго по майнингу в южных регионах России инвесторам стоит обратить внимание на промышленные площадки в Иркутской области и Красноярском крае, где средний тариф на электроэнергию составляет 3-5 ₽/кВт·ч.

Частые вопросы

Как рост частных активов США повлияет на курс криптовалют?
Рост американского рынка может поддержать курс криптовалют, что положительно скажется на рублёвой выручке российских майнеров.
Какие риски несёт текущая ситуация для российских инвесторов?
Основные риски — коррекция фондового рынка и ужесточение регуляторного давления в США, что может ограничить доступ к международным платформам.
Где в России выгоднее всего заниматься майнингом в текущих условиях?
В условиях ограничений Минэнерго наиболее выгодные тарифы на электроэнергию для майнинга — в Иркутской области и Красноярском крае (3-5 ₽/кВт·ч).

