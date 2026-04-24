Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон заявил, что будущее проекта зависит от решения проблемы централизации оффчейн-инфраструктуры, которая, по его мнению, является ключевой слабостью всего крипторынка. Он подчеркнул, что абстрактные разговоры о децентрализации должны уступить место практическим шагам по созданию по-настоящему децентрализованных сервисов, таких как BlockFrost.

Ключевая проблема Web3: централизация инфраструктуры

Основатель блокчейна Cardano, Чарльз Хоскинсон, в ходе недавней прямой трансляции акцентировал внимание на критической проблеме, с которой, по его мнению, сталкивается вся индустрия Web3: чрезмерная зависимость от централизованной оффчейн-инфраструктуры. Он подчеркнул, что абстрактные дискуссии о децентрализации должны уступить место конкретным действиям по устранению этой структурной уязвимости. Хоскинсон напрямую связал эту критику с текущими дебатами вокруг казначейства Cardano, включая проекты BlockFrost, Midnight, партнерские блокчейны и общее стратегическое направление развития сети.

Выступая из Вайоминга 23 апреля, Хоскинсон построил свою аргументацию вокруг эссе «Мои первые впечатления от Web3», написанного в январе 2022 года сооснователем Signal Мокси Марлинспайком. Он отметил, что именно эта работа убедила его в необходимости приобретения BlockFrost, поскольку Марлинспайк «выявил неудобные скрытые истины» за заявлениями индустрии о децентрализации.

Уроки Мокси Марлинспайка и путь Cardano

Значительную часть трансляции Хоскинсон посвятил разбору центральной идеи Марлинспайка: пользователи не стремятся самостоятельно управлять серверами, протоколы развиваются медленно, а большинство якобы децентрализованных приложений по-прежнему зависят от централизованных компаний для обеспечения реального пользовательского опыта. Хоскинсон выделил ключевой пассаж из эссе: «Как только распределенная экосистема централизуется вокруг платформы ради удобства, она становится худшим из двух миров. Централизованный контроль, но при этом достаточно распределенная, чтобы увязнуть во времени».

Эта цитата стала стержнем аргументации Хоскинсона в отношении Cardano. Он признал, что данная проблема не является уникальной для Ethereum, хотя Марлинспайк в своих примерах фокусировался на Infura, Alchemy, MetaMask и OpenSea. «Мы остановимся на мгновение и спросим, отличается ли Cardano? — сказал Хоскинсон. — Ответ — нет. Это та самая неудобная скрытая правда, о которой говорит Мокси».

Далее Хоскинсон перешел от диагностики к стратегии. Он заявил, что проект Midnight должен быть реализован в первую очередь, поскольку он предоставляет криптографические строительные блоки, необходимые для создания более последовательной модели доверия, включая многосторонние вычисления, криптографию с нулевым разглашением и доверенные среды исполнения. Однако он подчеркнул, что одной лишь конфиденциальности и криптографии недостаточно, если инфраструктурный уровень остается зависимым от централизованных поставщиков услуг.

BlockFrost как децентрализованная альтернатива

Именно здесь в игру вступает BlockFrost. Хоскинсон заявил, что долгосрочная роль этой компании должна заключаться в превращении в «децентрализованную инфраструктурную сеть», фактически децентрализованную альтернативу существующим платформам для разработчиков, которые сейчас выступают посредниками между пользователями и блокчейнами. «Судьба BlockFrost, если мы будем ее финансировать, — стать децентрализованной инфраструктурой Alchemy, которую мы все хотели бы иметь, — сказал он, — и о которой Мокси мог бы написать как о правильной хорошей альтернативе, которая на самом деле философски последовательна».

Он подкрепил свою точку зрения экономическими аспектами криптоинфраструктуры. Ссылаясь на раунд финансирования в феврале 2022 года, Хоскинсон отметил, что Alchemy достигла оценки в 10 миллиардов долларов после привлечения 200 миллионов долларов, что значительно выше предыдущей оценки в 3,5 миллиарда долларов. Для Хоскинсона эти цифры были не просто рыночной статистикой. Они служили доказательством того, что реальные точки контроля в криптоиндустрии часто находятся за пределами самого блокчейна, в компаниях, которые хостят, индексируют и формируют интерфейсы, через которые пользователи взаимодействуют с сетью.

Хоскинсон также использовал трансляцию, чтобы связать этот тезис с процессом голосования по казначейству Cardano. Он заявил, что предложения, представленные экосистеме, не являются случайными запросами на финансирование, а представляют собой часть комплексных усилий по децентрализации прикладного уровня, улучшению масштабируемости, подключению Cardano к другим системам и созданию оффчейн-инфраструктуры, которая не будет просто воспроизводить узкие места Web2.

«Всегда будет часть, которая находится вне блокчейна. Меня глубоко беспокоило, что мы называем себя людьми Web3, но создали систему стимулов для компаний, чтобы они ускорялись и росли, и по сути брали оффчейн-компонент, определяли и формировали пользовательский опыт», — подчеркнул Хоскинсон.

Что это значит для криптосообщества и майнеров?

Заявление Чарльза Хоскинсона подчеркивает фундаментальную проблему, стоящую перед всей криптоиндустрией, включая разработчиков и пользователей из России и СНГ. Зависимость от централизованных сервисов, таких как Infura или Alchemy, создает единые точки отказа, подвергает риску цензуры и снижает общую устойчивость децентрализованных приложений. Для майнеров, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, это означает, что даже если сам процесс майнинга децентрализован, взаимодействие с блокчейном через централизованные пулы или API может стать уязвимым местом. Развитие децентрализованной инфраструктуры, подобной той, которую Хоскинсон видит в BlockFrost, может обеспечить большую стабильность и независимость для всех участников экосистемы, включая операторов майнинговых ферм. Это также открывает новые возможности для участия в децентрализованных сетях, снижая порог входа и повышая безопасность.