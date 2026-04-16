Компания Charles Schwab начала внедрение новой платформы Schwab Crypto, которая позволит торговать биткоином и эфириумом. Поддержка других криптовалют пока не предусмотрена.

Крупный финансовый конгломерат Charles Schwab объявил о запуске новой торговой платформы Schwab Crypto, предназначенной для операций с криптовалютами. На первом этапе платформа будет поддерживать только биткоин (BTC) и эфириум (ETH). Внедрение сервиса начнётся в ближайшие недели.

Schwab Crypto станет частью экосистемы компании, которая уже предлагает услуги по торговле традиционными активами, включая акции, облигации и ETF. Внедрение криптовалютной платформы свидетельствует о растущем интересе институциональных игроков к цифровым активам.

Пока неизвестно, будет ли платформа доступна для клиентов за пределами США. Также не уточняется, будут ли поддерживаться стейкинг или другие функции, характерные для криптовалютных бирж. Однако сам факт запуска такого сервиса крупным игроком финансового рынка подчёркивает легитимизацию криптовалют в глазах традиционных инвесторов.

Charles Schwab — одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, управляющая активами на сумму более $8 трлн. Её выход на криптовалютный рынок может стать важным шагом для дальнейшего развития индустрии цифровых активов.

Что это значит

Для российских инвесторов и криптоэнтузиастов запуск Schwab Crypto может стать сигналом к укреплению позиций биткоина и эфириума как легитимных активов. Однако доступ к платформе для резидентов РФ пока остаётся под вопросом из-за санкций и регуляторных ограничений. Тем не менее, подобные инициативы крупных финансовых институтов способствуют глобальному признанию криптовалют и могут повлиять на их рыночную капитализацию.