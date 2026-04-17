Бывший технический директор Ripple, Дэвид Шварц, подтвердил своё предложение выплатить 1000 XRP пользователю, который сможет доказать его неправоту в отношении децентрализации XRP Ledger. Это произошло на фоне продолжающихся дискуссий о централизации сети и росте стоимости XRP.

Дэвид Шварц из Ripple подтвердил предложение XRP на фоне дебатов о децентрализации

Дэвид Шварц, бывший технический директор (CTO) компании Ripple, подтвердил своё публичное предложение выплатить 1000 XRP любому, кто сможет убедительно доказать его неправоту относительно степени децентрализации XRP Ledger (XRPL). Это заявление было сделано в ответ на продолжающиеся дискуссии в криптосообществе, касающиеся уровня централизации сети XRP, и совпало с недавним ростом рыночной стоимости токена.

Изначально Шварц выступил с этим предложением в 2020 году, когда он заявил, что «любой, кто считает, что XRP Ledger централизован, может получить 1000 XRP, если сможет доказать это». С тех пор это предложение периодически всплывает в публичном пространстве, становясь своеобразным вызовом для критиков. Недавно один из пользователей социальной сети X (ранее Twitter) вновь поднял эту тему, спросив Шварца, остаётся ли его предложение в силе. В ответ бывший CTO Ripple однозначно подтвердил, что оно по-прежнему актуально, подчеркнув свою уверенность в децентрализованной природе блокчейна XRP.

Дебаты о централизации XRPL не новы. Критики часто указывают на роль Ripple в разработке и поддержке сети, а также на наличие списка уникальных узлов-валидаторов (UNL), которые рекомендованы компанией. Однако сторонники XRPL, включая Шварца, утверждают, что любой желающий может запустить узел-валидатор, и что сеть продолжит функционировать, даже если Ripple прекратит своё существование. Они подчёркивают, что принятие или отклонение транзакций в XRPL происходит на основе консенсуса большинства валидаторов, а не единоличного решения какой-либо одной организации. Это, по их мнению, является ключевым признаком децентрализации.

Предложение Шварца также совпало с заметным ростом цены XRP. За последние 24 часа стоимость токена увеличилась на 2,4%, достигнув отметки в 0,539 доллара. За последнюю неделю рост составил 5,7%, а за последний месяц — 14,8%. Этот ценовой импульс, вероятно, подогревает интерес к XRP и сопутствующим ему дискуссиям, привлекая внимание как сторонников, так и критиков сети.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ, следящих за рынком криптовалют, подтверждение предложения Дэвида Шварца подчёркивает продолжающиеся дебаты о фундаментальных характеристиках крупных блокчейн-проектов, таких как XRP Ledger. Хотя XRP не является майнинговой монетой в традиционном смысле (она не добывается с помощью ASIC-майнеров или GPU), понимание её архитектуры и степени децентрализации важно для оценки долгосрочных перспектив актива. Дискуссии о децентрализации влияют на восприятие безопасности, устойчивости к цензуре и потенциального регулирования, что, в свою очередь, может сказаться на инвестиционной привлекательности. Учитывая рост цены XRP, эти дебаты становятся ещё более актуальными, поскольку они касаются базовых принципов, определяющих ценность и риски актива на волатильном крипторынке.