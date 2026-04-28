Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, в январе 2024 года публично рассказал о своей успешной стратегии на децентрализованной платформе рынков предсказаний Polymarket. Он заработал около $70 000, делая ставки против того, что он назвал «сумасшедшими и иррациональными прогнозами» большинства пользователей. Этот кейс ярко демонстрирует, как даже в, казалось бы, рациональных финансовых инструментах человеческий фактор и психология толпы могут создавать значительные возможности для тех, кто способен мыслить контр-интуитивно.

Кто, сколько, когда

В январе 2024 года Виталик Бутерин сообщил, что за период с 2020 года он инвестировал в общей сложности $440 000 в различные контракты на Polymarket. Его чистая прибыль от этих операций составила $70 000, что эквивалентно доходности в 16% от вложенного капитала. Эта сумма, по курсу ЦБ РФ на момент публикации новости, составляет примерно 6,3-6,6 млн рублей (при курсе около 90-95 ₽ за $1). Бутерин подчеркнул, что его стратегия заключалась в поиске рынков, где коллективное мнение было явно ошибочным или чрезмерно подвержено хайпу и эмоциональным всплескам.

В мае 2024 года, например, на фоне слухов о возможном одобрении спотовых ETH ETF, многие пользователи Polymarket ставили на высокую вероятность такого события, что приводило к завышенным ценам на контракты «за». Рациональный инвестор, оценивающий реальные регуляторные риски и сроки, мог бы сделать ставку «против» с высокой вероятностью успеха, как это, вероятно, делал Бутерин в схожих ситуациях.

Как это работает технически

Рынки предсказаний, такие как Polymarket, представляют собой децентрализованные платформы, где пользователи могут делать ставки на исход будущих событий. Эти события могут варьироваться от политических выборов и спортивных матчей до цен на криптовалюты и сроков запуска новых протоколов. Каждый рынок имеет два типа токенов: «ДА» и «НЕТ», которые представляют собой доли в исходе события. Если событие происходит, токены «ДА» становятся равными $1, а токены «НЕТ» — $0, и наоборот. Цена этих токенов на рынке отражает вероятность исхода, по мнению участников.

Бутерин использовал фундаментальный принцип: рынки предсказаний, несмотря на свою децентрализованную природу, подвержены когнитивным искажениям. «Хайп, страх и предвзятость подтверждения постоянно завышают вероятность абсурдных исходов», — отметил он. Его метод заключался в идентификации таких «иррациональных» рынков, где вероятность какого-либо события была явно переоценена большинством. Затем он делал ставку против этого большинства, покупая токены «НЕТ» по заниженной цене или токены «ДА» по завышенной, если считал, что событие, на которое ставит большинство, маловероятно. Например, если рынок оценивал вероятность какого-либо маловероятного события в 80% (цена токена «ДА» $0.8), а Бутерин считал реальную вероятность не более 20%, он мог продавать токены «ДА» или покупать токены «НЕТ», ожидая, что рынок со временем скорректируется к более реалистичной оценке.

Реакция конкурентов

Кейс Бутерина вызвал дискуссии в криптосообществе. Некоторые платформы, такие как Gnosis Prediction Market, подчеркивают, что их модели ценообразования более устойчивы к эмоциональным всплескам за счет использования более сложных алгоритмов и меньшей зависимости от ликвидности отдельных трейдеров. Однако фундаментальная проблема человеческой психологии остается актуальной для всех рынков предсказаний. В отличие от традиционных финансовых рынков, где институциональные инвесторы и высокочастотные трейдеры могут быстро корректировать неэффективности, децентрализованные рынки предсказаний часто имеют меньшую глубину ликвидности и более подвержены влиянию розничных инвесторов, склонных к эмоциональным решениям.

Подобные ситуации наблюдались и на других платформах. Например, в 2022 году, когда многие ожидали «криптозимы», на некоторых рынках предсказаний вероятность падения BTC ниже $15 000 к концу года оценивалась значительно выше, чем это было оправдано фундаментальными показателями. Те, кто ставил против этого пессимизма, могли получить прибыль, когда рынок стабилизировался.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и криптоинвесторов кейс Бутерина имеет несколько важных аспектов. Во-первых, он демонстрирует, что даже на децентрализованных платформах, доступных из РФ, существуют возможности для заработка при наличии глубокого понимания рынка и критического мышления. Однако стоит учитывать риски, связанные с регулированием. В России действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который пока не регулирует рынки предсказаний напрямую, но общие положения о ЦФА и ЦП (цифровых правах) могут быть применены в будущем. Операции с криптовалютами и децентрализованными платформами могут подпадать под контроль 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что требует внимания к происхождению средств и их декларированию.

Прибыль от таких операций, как у Бутерина, для российского резидента будет облагаться налогом. Если это доход физического лица, то НДФЛ составит 13% (или 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год). Для юридических лиц, занимающихся майнингом или инвестициями, применим налог на прибыль в размере 20%. Важно помнить, что ФНС России активно формирует реестр майнеров, и прозрачность операций становится ключевым фактором. По нашей оценке, подобные стратегии на рынках предсказаний могут приносить до 20-25% годовых при грамотном управлении рисками, что сопоставимо с доходностью от промышленного майнинга в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где тарифы для промышленных потребителей составляют 3-5 ₽/кВт·ч.

Доступ к инфраструктуре, такой как хостинг для майнинг-оборудования или ремонтные центры, в России активно развивается, особенно в Сибири. Однако для участия в децентрализованных финансовых инструментах, таких как Polymarket, требуется стабильный доступ к интернету и понимание работы с некастодиальными кошельками. Российским инвесторам следует также учитывать волатильность курса рубля к доллару, поскольку большинство операций на таких платформах номинированы в стейблкоинах, привязанных к USD.

Итог

Кейс Виталика Бутерина на Polymarket подчеркивает, что рынки предсказаний, несмотря на свою инновационность, не лишены человеческого фактора. Эмоции и когнитивные искажения могут создавать значительные неэффективности, которые опытные и рациональные инвесторы могут использовать для получения прибыли. Для российских участников крипторынка это открывает новые возможности, но требует тщательного анализа регуляторных рисков и налоговых обязательств, а также глубокого понимания механики работы децентрализованных платформ.