Криптовалютные стартапы сталкиваются с трудностями в привлечении венчурного капитала из-за растущего интереса инвесторов к искусственному интеллекту, что приводит к завышенным ожиданиям по выручке. Однако некоторые фонды начинают пересматривать свои портфели.

Венчурный капитал переориентируется на ИИ

Криптовалютные стартапы сталкиваются с растущими трудностями в привлечении венчурного капитала, поскольку инвесторы активно переключают внимание на быстрорастущий сектор искусственного интеллекта. Об этом предупреждают основатели криптопроектов, отмечая значительное ужесточение требований к молодым компаниям.

Пол Броуди, бывший руководитель глобального блокчейн-направления в EY, а ныне генеральный директор Nightfall Networks, в интервью DL News подчеркнул, что текущий период неблагоприятен для криптокоманд, ищущих финансирование. По его словам, стремительный рост ИИ-компаний привел к резкому повышению планки для всех новых стартапов. «То, что раньше считалось сильным стартовым показателем — около $2 млн выручки за первый год — теперь недостаточно», — отметил Броуди. — «Сейчас инвесторы ожидают ближе к $4 млн».

Это означает, что криптостартапам стало значительно сложнее конкурировать за средства инвесторов, поскольку их показатели должны соответствовать новым, более высоким стандартам, установленным бумом искусственного интеллекта.

Признаки оптимизма и новые раунды финансирования

Несмотря на общую тенденцию, Пол Броуди видит и некоторые позитивные моменты. Он указывает на то, что часть венчурных капиталистов уже начинает осознавать чрезмерную концентрацию своих портфелей на ИИ и ищет возможности для диверсификации. «Единственный луч надежды заключается в том, что по крайней мере некоторые венчурные фонды отстраняются и говорят: „У нас слишком много обязательств по ИИ. Возможно, нам нужно немного других активов в нашем портфеле“», — добавил Броуди.

Данные о привлечении средств за последнюю неделю подтверждают эту точку зрения. Согласно DefiLlama, венчурные инвесторы вложили почти $37 млн в криптостартапы, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к сектору, пусть и на фоне более жестких требований.

Крупнейшие раунды финансирования недели

BetHog привлек $10 млн. Криптоказино BetHog из Эдинбурга закрыло раунд Серии А на $10 млн, увеличив общий объем финансирования до $16 млн. Раунд возглавили Will Ventures и RockawayX при участии Bullpen Capital, 6th Man Ventures и Advancit Capital. Компания, основанная Найджелом Экклсом и Робом Джонсом (команда, стоявшая за FanDuel), планирует использовать средства для развития Sentient Studios — нового подразделения, которое позволит казино использовать виртуальных дилеров на базе ИИ вместо человеческого персонала.

Hata получила $8 млн. Малайзийская криптобиржа Hata привлекла $8 млн. Раунд возглавила Bybit при поддержке глобальных семейных офисов. Это последовало за посевным раундом на $4,2 млн в 2025 году, также поддержанным Bybit. Hata заявляет о наличии лицензий от Комиссии по ценным бумагам Малайзии и Управления финансовых услуг Лабуана, а также о росте до более чем 200 000 пользователей.

Kaio привлекла $8 млн. Базирующаяся в Абу-Даби компания KAIO привлекла $8 млн. Раунд возглавил гигант стейблкоинов Tether при поддержке Laser Digital, Systemic Ventures и Further Ventures. Общий объем финансирования компании достиг $19 млн. KAIO разрабатывает блокчейн-инфраструктуру, позволяющую выпускать и торговать регулируемыми инвестиционными фондами в сети. Ее платформа предоставляет розничным и институциональным инвесторам доступ к крупным традиционным фондам, включая BlackRock и Hamilton Lane.

Что это значит для российского и СНГ-рынка

Для инвесторов и основателей криптостартапов в России и СНГ текущая ситуация означает усиление конкуренции за капитал. Высокие ожидания по выручке, установленные ИИ-сектором, могут затруднить привлечение средств для проектов на ранних стадиях, особенно тех, которые не демонстрируют быстрый рост пользовательской базы или доходов. Однако, как отмечает Броуди, диверсификация портфелей венчурных фондов может открыть новые возможности для качественных криптопроектов, предлагающих уникальные решения или технологии, которые не связаны напрямую с ИИ.

Практический вывод для майнеров

Хотя новость напрямую не касается ASIC-майнинга, она косвенно указывает на общую тенденцию в венчурном финансировании. Снижение притока капитала в криптостартапы может замедлить развитие некоторых инфраструктурных проектов или сервисов, которые могли бы косвенно влиять на майнинговую индустрию (например, новые пулы, децентрализованные финансовые инструменты для майнеров). Майнерам следует внимательно следить за общим состоянием крипторынка и потоками капитала, поскольку это может влиять на долгосрочные перспективы и стабильность экосистемы, в которой они работают.