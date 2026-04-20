BTCC запустила фьючерсы Pre-IPO на акции SpaceX

Криптобиржа BTCC представила бессрочные фьючерсы Pre-IPO на акции SpaceX, позволяя трейдерам инвестировать в капитализацию компании до её официального выхода на биржу.

#BTC
BTCC запустила фьючерсы Pre-IPO на акции SpaceX

Криптобиржа BTCC объявила о запуске бессрочных фьючерсов Pre-IPO под тикером SPACEXUSDT. Этот инструмент предоставляет трейдерам возможность инвестировать в капитализацию SpaceX до её официального выхода на биржу. Фьючерсы уже вошли в число самых популярных активов на платформе, предлагая кредитное плечо до 50x.

Что это значит для инвесторов?

SpaceX, основанная Илоном Маском, остается одной из самых обсуждаемых частных компаний в мире. Интерес к ней подогревается успехами проекта Starlink и слухами о возможном IPO. В декабре 2025 года компания провела тендер, оценив свою капитализацию в $800 млрд. На фоне новых разговоров о выходе на биржу оценки SpaceX достигают $1,75 трлн.

Почему это важно для рынка?

Обычно доступ к инвестициям в частные компании ограничен для розничных трейдеров. Теперь же бессрочные фьючерсы позволяют зарабатывать на изменениях оценки SpaceX и настроений рынка. Продукты, связанные с известными именами и новостным фоном, традиционно вызывают повышенный интерес у трейдеров.

Реакция рынка

Индикативный тикер, отслеживающий примерную рыночную стоимость акций SpaceX на закрытых вторичных рынках, уже привлек внимание инвесторов. BTCC расширяет линейку продуктов, связанных с традиционными активами, где сделки совершаются в паре с USDT.

Для обычного инвестора это редкая возможность. Раньше вложиться в космическую империю Илона Маска напрямую было практически невозможно — этот рынок был открыт только для крупных фондов.

Частые вопросы

Что такое фьючерсы Pre-IPO на SpaceX?
Это бессрочные фьючерсы, позволяющие трейдерам инвестировать в капитализацию SpaceX до её официального выхода на биржу.
Какое кредитное плечо предлагает BTCC?
BTCC предлагает кредитное плечо до 50x для торговли фьючерсами SPACEXUSDT.
Почему это важно для инвесторов?
Это редкая возможность для розничных трейдеров инвестировать в частную компанию до её IPO.

