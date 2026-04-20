BTCC запустила фьючерсы Pre-IPO на акции SpaceX

Криптобиржа BTCC представила бессрочные фьючерсы Pre-IPO на акции SpaceX, позволяя трейдерам инвестировать в капитализацию компании до её официального выхода на биржу.

Криптобиржа BTCC объявила о запуске бессрочных фьючерсов Pre-IPO под тикером SPACEXUSDT. Этот инструмент предоставляет трейдерам возможность инвестировать в капитализацию SpaceX до её официального выхода на биржу. Фьючерсы уже вошли в число самых популярных активов на платформе, предлагая кредитное плечо до 50x.

Что это значит для инвесторов?

SpaceX, основанная Илоном Маском, остается одной из самых обсуждаемых частных компаний в мире. Интерес к ней подогревается успехами проекта Starlink и слухами о возможном IPO. В декабре 2025 года компания провела тендер, оценив свою капитализацию в $800 млрд. На фоне новых разговоров о выходе на биржу оценки SpaceX достигают $1,75 трлн.

Почему это важно для рынка?

Обычно доступ к инвестициям в частные компании ограничен для розничных трейдеров. Теперь же бессрочные фьючерсы позволяют зарабатывать на изменениях оценки SpaceX и настроений рынка. Продукты, связанные с известными именами и новостным фоном, традиционно вызывают повышенный интерес у трейдеров.

Реакция рынка

Индикативный тикер, отслеживающий примерную рыночную стоимость акций SpaceX на закрытых вторичных рынках, уже привлек внимание инвесторов. BTCC расширяет линейку продуктов, связанных с традиционными активами, где сделки совершаются в паре с USDT.

Для обычного инвестора это редкая возможность. Раньше вложиться в космическую империю Илона Маска напрямую было практически невозможно — этот рынок был открыт только для крупных фондов.