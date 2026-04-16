На саммите HSBC компания BrainCo представила инновационный нейроинтерфейс, позволяющий управлять бионической рукой силой мысли. Демонстрация привлекла внимание участников мероприятия, сообщает SCMP.

Технология BrainCo основана на неинвазивном методе считывания нейронных сигналов через кожу. Это позволяет преобразовывать импульсы мозга в команды для устройств, таких как бионические протезы. По словам партнера и старшего вице-президента компании Никс Хэ, такой подход особенно полезен для пациентов с заболеваниями мозга, такими как Паркинсон, а также для людей с ограниченными возможностями.

Как работает технология

Во время презентации на сцену вышел мужчина с бионической рукой, который продемонстрировал управление каждым пальцем протеза исключительно силой мысли. Затем он сыграл короткую музыкальную пьесу на пианино. «Датчики лишь касаются кожи и считывают нейронные сигналы под ней. Затем мышцы сокращаются, чтобы двигать рукой», — пояснила Хэ.

BrainCo утверждает, что их протез является первым в мире устройством, позволяющим независимо управлять каждым пальцем. Неинвазивный подход компании отличается от методов, используемых конкурентами, такими как Neuralink, которые применяют инвазивные технологии с имплантацией электродов в мозг.

Преимущества неинвазивного подхода

По словам Хэ, неинвазивный метод безопаснее, легче принимается пациентами и снижает риски и затраты. В отличие от инвазивных технологий, которые обеспечивают более высокую точность, но со временем теряют качество сигнала, подход BrainCo остается стабильным и доступным.

Компания также разрабатывает приложения для улучшения концентрации внимания и качества сна. BrainCo была основана выпускником Гарвардского университета Ханом Бичэнгом, а Никс Хэ имеет степень магистра права Гарвардской школы. В прошлом году компания открыла штаб-квартиру в Азиатско-Тихоокеанском регионе и научно-исследовательскую базу в гонконгском Cyberport.

Напомним, что в марте этого года китайский регулятор одобрил первый в стране нейроимплант для коммерческого применения, что свидетельствует о растущем интересе к технологиям интерфейса «мозг — компьютер».

Что это значит: Разработка BrainCo открывает новые возможности для реабилитации пациентов с ограниченными возможностями, предлагая безопасный и доступный способ управления протезами. Это также подчеркивает растущую конкуренцию в сфере нейротехнологий.

Практический вывод: Технологии интерфейса «мозг — компьютер» продолжают развиваться, предлагая новые решения для медицины и улучшения качества жизни. Для инвесторов и разработчиков это направление представляет значительный потенциал.