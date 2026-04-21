Держатели XRP вновь в плюсе: открываются перспективы для значительного роста

Большинство инвесторов, владеющих криптовалютой XRP, вновь фиксируют прибыль по своим позициям. Это позитивное изменение на рынке может стать предвестником существенного ралли, потенциально способного поднять цену актива до отметки в $2.24. Однако для реализации такого сценария критически важно удержать текущую стоимость выше уровня $1.40.

Согласно последним данным аналитической платформы IntoTheBlock, примерно 80% всех адресов, содержащих XRP, в настоящее время находятся «в деньгах», то есть их средняя цена покупки ниже текущей рыночной стоимости. Это означает, что лишь около 17% держателей XRP остаются в убытке, а оставшиеся 3% находятся в безубыточном положении. Такая структура распределения прибыли среди инвесторов часто рассматривается как бычий сигнал, поскольку снижает давление продаж со стороны тех, кто стремится выйти из актива при первой возможности вернуть свои вложения.

Исторически сложилось, что значительное количество прибыльных адресов может способствовать дальнейшему росту. Когда большинство инвесторов находятся в плюсе, они менее склонны к паническим продажам при небольших коррекциях, что создает более стабильную основу для восходящего движения. Кроме того, психологический фактор играет важную роль: успешные инвесторы могут быть более склонны удерживать свои активы или даже увеличивать позиции в ожидании дальнейшего роста.

Технический анализ также указывает на потенциал для прорыва. На графиках XRP формируются паттерны, которые при условии сохранения бычьего импульса могут привести к значительному движению вверх. Уровень $1.40 выступает в качестве ключевой поддержки, пробой которой вниз может нивелировать текущие позитивные настроения. В случае успешного преодоления ближайших сопротивлений, следующей значимой целью для XRP может стать уровень $2.24, что предполагает рост более чем на 55% от текущих значений.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ, следящих за рынком криптовалют, текущая ситуация с XRP представляет интерес. Восстановление прибыльности большинства держателей может указывать на укрепление фундаментальных позиций актива и снижение рисков краткосрочных распродаж. Однако, как и в случае с любыми инвестициями в криптовалюты, необходимо учитывать высокую волатильность рынка и потенциальные регуляторные риски. Важно проводить собственный анализ и не полагаться исключительно на технические индикаторы, а также диверсифицировать свой портфель. В условиях неопределенности на мировых рынках, криптовалюты, включая XRP, могут демонстрировать как значительный рост, так и резкие падения, поэтому взвешенный подход к инвестициям остаётся приоритетным.