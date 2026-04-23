Несмотря на многомиллиардные инвестиции, более 90% Web3-игр не смогли привлечь аудиторию и потерпели крах. Инвесторы переориентировались на AI и L2.

Web3-игры: амбиции и реальность

Индустрия Web3-игр, некогда привлекавшая миллиарды долларов венчурных инвестиций, столкнулась с масштабным кризисом. Согласно аналитическому отчету компании Caladan, более 90% проектов в этом секторе оказались несостоятельными, так и не сумев сформировать устойчивую базу игроков. Это произошло после периода беспрецедентного роста, когда в отрасль было вложено свыше 15 миллиардов долларов.

Пик инвестиционной активности пришелся на 2022 год, когда Web3-гейминг аккумулировал 63% всего венчурного финансирования в децентрализованном сегменте. Однако к 2025 году доля игровых проектов в общем объеме инвестиций сократилась до однозначных чисел. Капитал начал активно перетекать в другие перспективные направления, такие как искусственный интеллект (AI), токенизированные реальные активы (RWA) и инфраструктурные решения второго уровня (Layer-2) для блокчейнов.

Причины краха: отсутствие игроков и смена приоритетов инвесторов

Основной причиной массового провала Web3-игр стало отсутствие интереса со стороны целевой аудитории — обычных геймеров. Несмотря на инновационные концепции, обещания владения внутриигровыми активами (NFT) и модели Play-to-Earn (играй, чтобы зарабатывать), большинство проектов не смогли предложить увлекательный игровой процесс, который бы удерживал пользователей. Многие игры были ориентированы в первую очередь на финансовую составляющую, а не на развлечение, что оттолкнуло традиционных игроков.

Инвесторы, осознав отсутствие реального спроса и низкую окупаемость вложений, начали пересматривать свои портфели. Смещение фокуса на AI и RWA объясняется их потенциалом для создания более осязаемой ценности и интеграции с традиционной экономикой. Развитие Layer-2 решений, в свою очередь, является фундаментальным для масштабирования всей экосистемы Web3, что делает их привлекательными для долгосрочных инвестиций.

Уроки для будущего Web3-гейминга

Провал большинства Web3-игр стал важным уроком для всей индустрии. Он показал, что одних лишь блокчейн-технологий и экономических стимулов недостаточно для создания успешного игрового продукта. Ключевым фактором остается качество геймплея, пользовательский опыт и способность проекта привлечь и удержать широкую аудиторию.

В будущем разработчикам Web3-игр придется уделять больше внимания созданию по-настоящему интересных и инновационных игр, а не только спекулятивным элементам. Интеграция блокчейна должна быть органичной и улучшать игровой процесс, а не быть самоцелью. Возможно, мы увидим переход от моделей Play-to-Earn к Play-and-Own (играй и владей), где владение активами является приятным бонусом, а не основной мотивацией.

Что это значит для российского и СНГ-рынка

Для российского и СНГ-рынка, где интерес к криптовалютам и новым технологиям остается высоким, ситуация с Web3-играми служит важным предостережением. Разработчикам и инвесторам из региона следует извлекать уроки из глобальных трендов, фокусируясь на создании качественных продуктов с глубокой игровой механикой, а не только на хайпе вокруг блокчейна и NFT. Пользователям же стоит проявлять осторожность при инвестировании в новые игровые проекты, тщательно оценивая их жизнеспособность и реальный потенциал, а не только обещания быстрого заработка. При этом развитие инфраструктуры L2 может косвенно способствовать появлению более доступных и масштабируемых Web3-игр в будущем, что потенциально откроет новые возможности для локальных разработчиков и игроков.