Blockchain Capital привлекает $700 млн для новых криптофондов

Венчурная фирма Blockchain Capital, специализирующаяся на инвестициях в блокчейн-проекты, активно привлекает капитал для запуска двух новых фондов. Общая целевая сумма составляет $700 миллионов. По информации от осведомленных источников, процесс привлечения средств уже запущен, и часть нового капитала уже используется для инвестиций, хотя полное закрытие раундов ожидается в ближайшие полгода.

Один из формируемых фондов, по предварительным данным, будет ориентирован на ранние стадии развития стартапов в сфере блокчейна и Web3. Это соответствует традиционной стратегии Blockchain Capital, которая исторически поддерживала инновационные проекты на их начальных этапах. Второй фонд, предположительно, будет сосредоточен на более зрелых компаниях и проектах, предлагая им финансирование для масштабирования и расширения деятельности. Такая диверсификация позволяет фирме охватить более широкий спектр инвестиционных возможностей на динамично развивающемся крипторынке.

Blockchain Capital является одним из старейших и наиболее авторитетных игроков в венчурном криптопространстве, основанным в 2013 году. За годы своей деятельности фирма инвестировала в более чем 160 компаний, среди которых такие известные проекты, как Coinbase, Kraken, Circle, OpenSea и Solana. Их портфель включает как инфраструктурные решения, так и децентрализованные приложения, что подчеркивает глубокое понимание различных сегментов индустрии. Привлечение столь значительного объема капитала в текущих рыночных условиях свидетельствует о сохраняющемся интересе институциональных инвесторов к блокчейну и криптовалютам, несмотря на периоды волатильности.

Последний крупный фонд, Blockchain Capital Fund V, был закрыт в октябре 2021 года, собрав $300 миллионов. С тех пор рынок претерпел значительные изменения, включая медвежий цикл 2022 года и последующее восстановление. Новые фонды с целевым объемом в $700 миллионов отражают не только рост амбиций фирмы, но и увеличивающийся размер инвестиционных раундов в криптоиндустрии в целом. Это также может указывать на ожидание дальнейшего роста и развития сектора в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Что это значит для рынка и майнеров?

Для российского и СНГ-рынка привлечение крупных инвестиций такими фондами, как Blockchain Capital, является позитивным сигналом. Это указывает на устойчивый интерес к инновациям в блокчейне и потенциальный приток капитала в отрасль. Хотя прямых инвестиций в майнинговые проекты в РФ/СНГ может быть меньше из-за регуляторных особенностей, косвенное влияние все равно ощущается. Развитие инфраструктуры Web3 и рост общего крипторынка, подпитываемые такими инвестициями, способствуют увеличению спроса на криптовалюты и, как следствие, на майнинговые мощности. Для майнеров из России и СНГ это означает потенциальное укрепление цен на добываемые активы и расширение возможностей для участия в глобальной криптоэкономике через различные децентрализованные сервисы и протоколы, поддерживаемые венчурным капиталом.