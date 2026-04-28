Финансовая компания Block, основанная Джеком Дорси, объявила о владении 28 355 биткоинами (BTC), общая стоимость которых на конец первого квартала 2024 года составила $2,2 миллиарда. Эти активы включают как собственные резервы компании, так и средства клиентов. По курсу ЦБ РФ около 92 рублей за $1, эта сумма эквивалентна примерно 202,4 миллиарда рублей.

Хронология событий

Отчёт о финансовых показателях Block за первый квартал 2024 года был опубликован 2 мая. В нём компания раскрыла объём своих биткоин-активов, который значительно вырос по сравнению с предыдущими периодами. Это событие произошло на фоне общего роста интереса институциональных инвесторов к криптовалютам, особенно после одобрения спотовых биткоин-ETF в США в январе 2024 года. В мае 2024 года ситуация на рынке была иной: тогда наблюдалась коррекция после халвинга, что могло повлиять на стратегию накопления активов.

Ключевые цифры и метрики

На 31 марта 2024 года Block владела 28 355 BTC. При средней цене биткоина в первом квартале 2024 года около $65 000, стоимость этих активов превысила $2,2 миллиарда. Для сравнения, в конце 2020 года Block приобрела 4 709 BTC на сумму $50 миллионов, а в феврале 2021 года добавила ещё 3 318 BTC за $170 миллионов. Таким образом, общий объём накопленных биткоинов вырос более чем в 3,5 раза за последние три года. Компания также сообщила, что её выручка от биткоина в первом квартале 2024 года составила $2,73 миллиарда, а валовая прибыль от биткоина — $80 миллионов.

Что говорят участники рынка

Представители Block подчёркивают, что их стратегия инвестирования в биткоин является долгосрочной. Они рассматривают BTC как фундаментальный актив для будущего финансовой системы. «Мы верим, что биткоин — это инструмент экономического расширения», — заявил Джек Дорси в одном из интервью. Эта позиция согласуется с общей тенденцией среди крупных технологических компаний, которые начинают интегрировать криптовалюты в свои бизнес-модели, видя в них не только инвестиционный актив, но и основу для новых платёжных систем и сервисов. Например, MicroStrategy, другой крупный корпоративный держатель биткоина, также продолжает увеличивать свои резервы, что свидетельствует о растущем институциональном доверии.

Российский угол

Для российского криптосообщества и инвесторов новость о значительном объёме биткоин-активов Block имеет несколько измерений. Во-первых, это подтверждает глобальный тренд на институционализацию криптовалют, что может косвенно влиять на легализацию майнинга и оборота цифровых активов в России. В регионах РФ с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленный тариф на электроэнергию составляет 3-5 ₽/кВт·ч, растёт число промышленных майнинг-площадок. Увеличение спроса на биткоин со стороны таких гигантов, как Block, поддерживает высокую цену актива, что напрямую влияет на рентабельность майнинга в рублях. Во-вторых, для российских инвесторов, которые держат биткоины, рост корпоративных инвестиций означает укрепление рыночной позиции актива. Это также может подтолкнуть к более активному развитию инфраструктуры для хранения и обмена криптовалют в России, несмотря на действующее регулирование, такое как ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который пока не полностью охватывает все аспекты оборота криптовалют. По нашим наблюдениям, крупные корпоративные покупки биткоина часто предшествуют периодам значительного роста его стоимости, что может быть сигналом для российских инвесторов.

Итог

Раскрытие Block своих биткоин-активов на сумму $2,2 миллиарда подчёркивает растущую интеграцию криптовалют в традиционную финансовую систему. Это событие демонстрирует уверенность крупных игроков в долгосрочном потенциале биткоина и создаёт прецедент для других компаний. Для глобального рынка это означает дальнейшее укрепление статуса биткоина как надёжного актива, а для российского криптосообщества — потенциальный стимул для развития инфраструктуры и дальнейшей легализации отрасли.