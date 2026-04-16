Крупнейший управляющий активами BlackRock вновь активно покупает биткоин через свой ETF IBIT, инвестировав более $505 млн за два дня. Несмотря на значительный приток институционального капитала, цена BTC остается ниже исторических максимумов. Разбираемся в причинах и перспективах.

BlackRock возобновляет масштабные покупки биткоина

Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock, управляющая активами на триллионы долларов, вновь продемонстрировала значительный интерес к биткоину. Согласно данным аналитической платформы Arkham Intelligence, 14 и 15 апреля BlackRock приобрела BTC на общую сумму $505,7 млн. Эти покупки были осуществлены через iShares Bitcoin Trust (IBIT) — спотовый биткоин-ETF, запущенный компанией в январе 2024 года. Данный шаг прервал многонедельную серию продаж биткоина со стороны BlackRock, что ранее вызывало некоторую обеспокоенность среди участников криптовалютного рынка.

Разбивка инвестиций показывает, что 14 апреля было вложено $213,8 млн, а 15 апреля — $291,9 млн. На момент этих транзакций биткоин торговался в диапазоне $74 000–$75 000. Несмотря на эти существенные вливания капитала, курс BTC пока не смог уверенно закрепиться выше отметки $75 000, оставаясь примерно на 40% ниже своего исторического максимума.

Масштаб позиции BlackRock и доминирование IBIT

После последних приобретений общая стоимость биткоин-активов под управлением BlackRock достигла впечатляющих $59,31 млрд. Это делает IBIT не только крупнейшим биткоин-фондом в мире, но и ведущим институциональным держателем BTC. По данным Stocktwits, на начало апреля IBIT удерживал около 789 000 BTC, что превышает даже объемы, находящиеся на балансе MicroStrategy (ранее Strategy), которая владела примерно 780 897 BTC.

Важно отметить, что еще 25 февраля позиция BlackRock находилась на минимальных значениях, отражая высокую волатильность рынка и давление на фонд. С тех пор объем активов восстановился более чем на $11 млрд, что свидетельствует о возвращении институционального аппетита к первой криптовалюте. IBIT контролирует почти половину всего рынка спотовых биткоин-ETF в США. Для сравнения, второй по величине фонд, Fidelity FBTC, управляет примерно $18 млрд. Такой значительный разрыв подчеркивает, что притоки в IBIT фактически служат ключевым индикатором общего институционального спроса на биткоин.

«В первом квартале 2026 года все спотовые Bitcoin ETF в США получили порядка $8.4 млрд чистых притоков», — отмечается в отчете.

Это произошло несмотря на падение цены BTC на 25% за квартал, что указывает на то, что институциональные инвесторы рассматривают коррекцию как возможность для накопления активов, а не как повод для выхода из рынка.

Парадокс рынка: почему институциональный спрос не двигает цену?

Главный вопрос, который возникает у многих участников рынка: почему столь значительные институциональные инвестиции не приводят к существенному росту цены биткоина? На 16 апреля BTC торговался в диапазоне $73 600–$74 800, что значительно ниже исторического максимума в $126 198, установленного 6 октября 2025 года. Несколько факторов одновременно сдерживают рост:

Геополитическая нестабильность: Рынки чутко реагируют на конфликт между США и Ираном, высокие цены на нефть и общую геополитическую неопределенность, что снижает аппетит к рисковым активам.

Фиксация прибыли: После недавнего отскока выше $70 000 многие трейдеры предпочитают фиксировать прибыль, что создает продающее давление.

Отрицательные ставки фандинга: По данным K33 Research, ставки фандинга на Binance оставались отрицательными в течение 11 периодов подряд, что указывает на преобладание коротких позиций (шортов) на рынке деривативов.

Отсутствие ожиданий по снижению ставок ФРС: Высокие цены на нефть (выше $115) уменьшают вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой в первой половине 2026 года, что негативно сказывается на настроениях инвесторов.

При этом аналитики K33 Research отмечают, что текущая конфигурация рынка — рост открытого интереса при отрицательном фандинге — исторически предшествовала резким движениям вверх. Наращивание коротких позиций может привести к их массовой ликвидации (шорт-сквизу), если цена начнет расти, что, в свою очередь, спровоцирует мощный импульс к повышению.

Интересен тот факт, что средняя цена входа институциональных инвесторов через IBIT составляет около $89 000 за BTC. Это означает, что значительная часть институционалов в настоящее время находится в убытке, но продолжает активно покупать. Этот факт является сильным показателем их долгосрочной убежденности в перспективах биткоина.

Расширение крипто-продуктов BlackRock и конкуренция на рынке ETF

Недавние покупки на полмиллиарда долларов не являются изолированным событием, а отражают последовательную стратегию BlackRock по наращиванию присутствия в криптоиндустрии. В конце первого квартала 2026 года компания подала заявку на новый биткоин-доходный ETF (BITA), который будет использовать стратегию покрытых колл-опционов на базе IBIT. Этот продукт предназначен для инвесторов, стремящихся получать регулярный доход от своих биткоин-позиций, а не только от роста цены актива.

Тем временем конкуренция на рынке спотовых биткоин-ETF усиливается. Morgan Stanley в начале апреля запустил собственный фонд MSBT с комиссией 0,19%, что ниже 0,25% у IBIT. Первый день торгов MSBT стал самым успешным запуском ETF в истории Morgan Stanley, что свидетельствует о растущем интересе к таким продуктам и обострении борьбы за инвесторов.

В отчете за первый квартал 2026 года BlackRock продемонстрировала рекордные $130 млрд чистых притоков по всем продуктам, а активы под управлением достигли $13,89 трлн. Генеральный директор Ларри Финк назвал этот квартал одним из самых сильных стартов года в истории компании. Акции BLK выросли на 4,2% в день публикации отчета, подтверждая стратегическую важность крипто-направления для компании. Каждый новый продукт расширяет каналы, через которые институциональные деньги поступают в биткоин.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для майнеров и инвесторов из России и стран СНГ активность BlackRock и других институциональных игроков является важным индикатором долгосрочного тренда. Несмотря на краткосрочную стагнацию цены, постоянный приток капитала от таких гигантов, как BlackRock, свидетельствует о фундаментальном признании биткоина как класса активов. Это укрепляет уверенность в будущем росте и стабильности рынка.

Практическое замечание для майнеров: текущая ситуация, когда цена не реагирует на крупные покупки, может быть временной. Накопление актива крупными игроками при отрицательном фандинге часто предшествует сильным ценовым движениям. Это означает, что майнерам стоит внимательно следить за рынком и быть готовыми к потенциальному росту, оптимизируя свои стратегии продажи добытых монет. Долгосрочные перспективы остаются позитивными, особенно с учетом расширения продуктовой линейки BlackRock и усиления конкуренции среди ETF, что делает биткоин более доступным для широкого круга инвесторов.