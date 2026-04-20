Bitwise: ETP на Avalanche и институциональная стратегия как драйверы роста крипторынка

Мэтт Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management, одной из ведущих компаний в сфере управления криптоактивами, поделился своим видением будущего криптовалютного рынка. Он подчеркнул, что биржевые продукты (ETP), токенизация активов и приток институционального капитала являются ключевыми факторами, которые трансформируют индустрию и закладывают основу для новой волны роста.

В центре внимания Bitwise находится запуск биржевого продукта на базе Avalanche (AVAX). Это решение отражает стратегию компании по расширению предложения за пределы уже устоявшихся активов, таких как биткоин и эфириум, и предоставлению инвесторам доступа к перспективным блокчейн-экосистемам. Хоуган отметил, что Avalanche привлекает внимание благодаря своей высокой производительности, масштабируемости и активному развитию децентрализованных приложений (dApps), что делает ее привлекательной для институциональных инвесторов, ищущих диверсификацию и новые возможности для доходности.

Институциональный капитал играет решающую роль в легитимизации и стабилизации криптовалютного рынка. Появление спотовых биткоин-ETF в США стало знаковым событием, открывшим двери для широкого круга традиционных инвесторов. Bitwise активно работает в этом направлении, предлагая продукты, которые соответствуют строгим регуляторным требованиям и обеспечивают привычную для институционалов инфраструктуру. Хоуган подчеркнул, что по мере того, как все больше крупных игроков входят в криптопространство, рынок становится более зрелым и менее волатильным, что, в свою очередь, привлекает еще больше капитала.

Токенизация активов — еще один мощный тренд, который, по мнению Хоугана, изменит финансовую индустрию. Перевод реальных активов, таких как недвижимость, акции или облигации, в форму цифровых токенов на блокчейне открывает новые возможности для ликвидности, прозрачности и доступности. Bitwise видит в этом потенциал для создания более эффективных и инклюзивных финансовых рынков, где инвесторы смогут торговать долями активов с минимальными издержками и без посредников. Этот процесс также способствует интеграции традиционных финансов с децентрализованными.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ?

Для инвесторов из России и СНГ, несмотря на текущие регуляторные ограничения и сложности с доступом к некоторым международным продуктам, эти тенденции указывают на глобальное развитие крипторынка. Рост институционального интереса и появление новых ETP, таких как на Avalanche, свидетельствуют о расширении инвестиционных возможностей и диверсификации портфелей. Хотя прямые инвестиции в такие ETP могут быть затруднены, это формирует общий позитивный фон для рынка альткоинов и потенциально может влиять на их стоимость. Для майнеров важно отслеживать развитие экосистем, таких как Avalanche, поскольку рост их популярности может увеличить спрос на соответствующие токены и, как следствие, на майнинговые мощности, если эти блокчейны используют Proof-of-Work или гибридные механизмы, или же стимулировать развитие стейкинга и валидации для Proof-of-Stake сетей.