Аналитики BitOK, изучив движение украденных средств, пришли к выводу, что взлом криптобиржи Grinex был обычным ограблением, а не операцией спецслужб. Инцидент произошел 15 апреля 2026 года, но биржа скрывала его несколько суток.

Аналитики компании BitOK, специализирующейся на блокчейн-расследованиях, представили детальный отчет по взлому криптобиржи Grinex. Согласно их выводам, инцидент, в результате которого платформа потеряла значительные средства, не имеет признаков спланированной кибератаки со стороны иностранных спецслужб, как это ранее утверждала сама биржа. Вместо этого, характер действий хакеров указывает на банальное криминальное ограбление с целью быстрого обогащения.

Примечательно, что BitOK также выявила факт сокрытия инцидента: взлом произошел еще 15 апреля 2026 года, однако Grinex публично сообщила о нем лишь спустя несколько суток, что ставит под сомнение прозрачность и оперативность ее действий в кризисных ситуациях.

Почему версия о спецслужбах не выдерживает критики?

Команда BitOK провела тщательный анализ перемещения похищенных активов, что позволило им сформировать ряд ключевых аргументов против версии о «политической диверсии»:

Прямой вывод средств через SunSwap: Хакеры вывели около $6,56 млн через децентрализованную платформу SunSwap. По мнению аналитиков, государственные кибергруппы обычно используют гораздо более сложные и запутанные схемы для отмывания средств, чтобы максимально скрыть следы и избежать идентификации. Прямой вывод через DEX свидетельствует о желании быстро обналичить активы, а не о долгосрочной операции по дестабилизации.

Отсутствие логики в действиях: Если бы целью было нанесение ущерба финансовой системе России, как заявляла Grinex, спецслужбы других стран могли бы просто запросить блокировку счетов биржи у эмитента стейблкоина Tether. Подобные прецеденты уже были, например, с активами Garantex. Отсутствие такого запроса указывает на отсутствие политического мотива.

Если бы целью было нанесение ущерба финансовой системе России, как заявляла Grinex, спецслужбы других стран могли бы просто запросить блокировку счетов биржи у эмитента стейблкоина Tether. Подобные прецеденты уже были, например, с активами Garantex. Отсутствие такого запроса указывает на отсутствие политического мотива. Тактические ошибки хакеров: Злоумышленники собрали около 45,9 млн TRX на одном кошельке. Профессиональные государственные хакерские группы, как правило, немедленно распределяют похищенные средства по сотням или тысячам адресов, чтобы затруднить отслеживание и блокировку. Концентрация активов на одном адресе — признак менее изощренных преступников.

Незначительный масштаб ущерба: Сумма украденных средств, хотя и существенна для биржи, слишком мала для межгосударственной кибероперации. Для платформы с ежедневным оборотом в $1 млрд такая потеря составляет лишь сотые доли процента от общего трафика, что не может нанести серьезный удар по финансовой системе страны.

Аналитики BitOK подчеркивают, что действия злоумышленников были направлены на максимальное быстрое «заметание следов» и обналичивание украденного, что характерно для обычных киберпреступников.

Детали атаки и паралич системы Grinex

Представители Grinex, в свою очередь, настаивают на версии о спланированной кибератаке со стороны иностранных ведомств, утверждая, что это был удар по финансовой системе России. По их оценкам, биржа потеряла более 1 млрд рублей. На данный момент работа платформы полностью остановлена: вывод средств недоступен, а на сайте размещено объявление о проведении технических работ, что фактически означает полную блокировку всех операций.

BitOK также обращает внимание на потенциальную уязвимость инфраструктуры Grinex, которая могла позволить хакерам использовать метод UpdateAccountPermission для скрытого получения контроля над аккаунтами. Это указывает на возможные недостатки в системе безопасности самой биржи, а не на сверхсложную внешнюю атаку.

Что это значит для российских и СНГ пользователей?

Этот инцидент вновь подчеркивает критическую важность выбора надежной и безопасной криптовалютной платформы. Для пользователей из России и стран СНГ, особенно в условиях повышенного внимания к криптоактивам со стороны регуляторов, подобные взломы несут двойной риск. Во-первых, это прямая потеря средств. Во-вторых, попытки биржи списать инцидент на «политическую диверсию» могут отвлечь внимание от реальных проблем безопасности и замедлить процесс компенсации пострадавшим. Майнерам и инвесторам следует отдавать предпочтение биржам с безупречной репутацией, прозрачной отчетностью и подтвержденными мерами защиты активов, а также не хранить крупные суммы на централизованных платформах, используя холодные кошельки для долгосрочного хранения.