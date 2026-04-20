Компания Bitmine приобрела 101 627 ETH на сумму свыше $230 млн, что стало её крупнейшей недельной покупкой в 2026 году. Общий объём эфира в казне компании приближается к 5 млн.

Крупная криптовалютная компания Bitmine продолжает активно наращивать свои резервы Ethereum. На прошлой неделе она приобрела 101 627 ETH на сумму более $230 млн, что стало её крупнейшей недельной покупкой в 2026 году. Этот шаг приближает Bitmine к отметке в 5 млн ETH в своих активах.

Bitmine известна как одна из ведущих компаний, специализирующихся на управлении криптовалютными активами, с особым акцентом на Ethereum. В последние недели компания значительно ускорила темпы накопления эфира, что свидетельствует о её уверенности в перспективах этой криптовалюты.

Согласно данным аналитиков, Bitmine уже владеет более 4,8 млн ETH, что делает её одним из крупнейших держателей этой криптовалюты. Такие объёмы позволяют компании оказывать существенное влияние на рынок Ethereum.

Рост активности Bitmine совпал с общим увеличением интереса институциональных инвесторов к Ethereum. Многие эксперты связывают это с предстоящими обновлениями сети, которые обещают повысить её масштабируемость и эффективность.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов активность Bitmine может служить индикатором растущего интереса к Ethereum со стороны крупных игроков. Это подчёркивает важность мониторинга действий таких компаний для понимания рыночных трендов и принятия инвестиционных решений.