Bitmine значительно увеличила объемы стейкинга Ethereum

Компания Bitmine, специализирующаяся на управлении активами в экосистеме Ethereum, перевела в стейкинг приблизительно 3,5 миллиона ETH. Этот объем составляет более 70% от всех её резервов в Ethereum, которые оцениваются примерно в 5,08 миллиона ETH. В денежном выражении, застейканные активы превышают 8 миллиардов долларов США.

Это решение Bitmine подчёркивает растущую уверенность крупных держателей в долгосрочной стабильности и доходности стейкинга Ethereum после перехода сети на механизм консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Стейкинг позволяет валидаторам получать вознаграждение за участие в проверке транзакций и поддержании безопасности сети, блокируя свои ETH в смарт-контракте.

Значительное увеличение доли застейканных активов Bitmine может быть обусловлено несколькими факторами. Во-первых, это стремление к получению пассивного дохода от имеющихся резервов, что является стандартной практикой для крупных фондов и казначейств в криптовалютной индустрии. Во-вторых, это может быть стратегическим шагом для усиления влияния компании в экосистеме Ethereum, поскольку валидаторы с большим количеством застейканных ETH имеют больший вес в процессе принятия решений и формирования блоков.

«Перевод столь значительной части активов в стейкинг демонстрирует стратегическую приверженность Bitmine экосистеме Ethereum и её будущему», — отмечают аналитики.

Для майнеров, особенно тех, кто ранее занимался добычей Ethereum на алгоритме Proof-of-Work, такие новости служат напоминанием о фундаментальных изменениях в сети. Переход на PoS полностью изменил ландшафт добычи ETH, сделав стейкинг основным способом получения дохода от владения этой криптовалютой. Это также стимулирует развитие инфраструктуры для стейкинга, включая пулы и сервисы ликвидного стейкинга, которые позволяют участвовать в процессе даже с небольшими объемами ETH.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ?

Для инвесторов из России и СНГ, а также для всего криптовалютного рынка, действия Bitmine являются важным индикатором. Они демонстрируют, что крупные институциональные игроки продолжают активно участвовать в развитии и монетизации экосистемы Ethereum через стейкинг. Это может способствовать дальнейшему укреплению цены ETH и повышению интереса к децентрализованным финансам (DeFi), где стейкинг играет ключевую роль. Увеличение заблокированных активов также снижает их циркулирующее предложение, что в теории может оказывать положительное влияние на стоимость Ethereum в долгосрочной перспективе. Для частных инвесторов это сигнал о потенциальной доходности стейкинга как альтернативы традиционным инвестиционным инструментам.