Биткоин упал ниже $43 000 после решения ФРС оставить ставку на уровне 5,5%

Курс биткоина опустился до $42 800 после решения Федеральной резервной системы США (ФРС) сохранить ключевую ставку на уровне 5,5%. Это третье подряд заседание ФРС без изменений ставки.

Что произошло

31 января 2024 года Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) объявил о решении оставить ключевую ставку в диапазоне 5,25-5,5%. Это максимальный уровень с 2001 года. После публикации решения курс биткоина снизился на 2,5% — с $43 800 до $42 800. Подробнее — майнеры Bitmain.

Контекст и предыстория события

ФРС начала повышать ставку в марте 2022 года для борьбы с инфляцией, которая достигла 9,1% в июне 2022. За полтора года ставка выросла с 0,25% до 5,5%. В сентябре, ноябре и декабре 2023 года ФРС оставляла ставку без изменений, ссылаясь на замедление инфляции до 3,4% в декабре 2023 года.

Реакция рынка

После объявления решения ФРС индекс S&P 500 снизился на 1,6%, а курс биткоина — на 2,5%. Ethereum потерял 3,2% стоимости, опустившись до $2300. В редакции MinerWorld отмечают, что снижение крипторынка связано с ожиданиями инвесторов — многие рассчитывали на снижение ставки уже в январе.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край, Карелия), сохранение высокой ставки ФРС означает продолжение давления на рубль. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это снижает рублёвую выручку от майнинга. Однако промышленные майнеры, зарегистрированные в реестре ФНС, могут компенсировать потери за счёт налоговых льгот.

Высокая ставка ФРС поддерживает привлекательность долларовых активов, что может замедлить приток капитала в криптовалюты. Однако российские инвесторы продолжают рассматривать биткоин как инструмент хеджирования против инфляции и ослабления рубля.

Частые вопросы

Как решение ФРС повлияет на рублёвую выручку майнеров?
Высокая ставка ФРС поддерживает курс доллара, что снижает рублёвую выручку майнеров. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это может уменьшить доходность майнинга в рублях.
Какие регионы РФ наиболее уязвимы к изменениям ставки ФРС?
Наиболее уязвимы регионы с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край, Карелия), где майнеры активно используют низкие тарифы для повышения рентабельности.
Что делать российским инвесторам в криптовалюты?
Российским инвесторам стоит рассматривать биткоин как инструмент хеджирования против инфляции и ослабления рубля, несмотря на краткосрочные колебания курса.

