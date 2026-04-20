Курс биткоина демонстрирует устойчивость, удерживаясь около отметки $75 000, несмотря на эскалацию напряженности между США и Ираном. Традиционные рынки отреагировали на конфликт более остро, тогда как криптовалюты показывают относительное спокойствие, что указывает на заложенные риски и ожидание долгосрочного сценария.

Устойчивость крипторынка на фоне геополитической напряженности

Курс первой криптовалюты, биткоина, демонстрирует удивительную устойчивость, удерживаясь в районе $75 000, несмотря на очередное обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. За минувшие сутки BTC показал незначительное снижение на 0,2%, однако в недельном выражении рост составил 6,3%. Эта стабильность контрастирует с более резкой реакцией традиционных финансовых рынков на новости о захвате иранского судна США и ответном возвращении Тегераном контроля над Ормузским проливом.

В то время как нефть марки Brent подорожала на 5% до $95 за баррель, а европейские фондовые индексы открылись в минусе, криптовалютный рынок сохранил относительное спокойствие. Ethereum за сутки подешевел на 1% до $2300, а из топ-10 активов лишь HYPE значительно снизился на 4,7%. Общий объем ликвидаций на крипторынке за 24 часа достиг $419 млн, при этом большая часть ($218 млн) пришлась на длинные позиции.

Контекст и реакция рынка

Изначально, 17 апреля, Тегеран объявил Ормузский пролив «полностью открытым», что могло бы способствовать деэскалации. Однако к 19 апреля ситуация кардинально изменилась: президент США Дональд Трамп выступил с угрозами уничтожить иранскую инфраструктуру в случае провала переговоров, а Иран, в свою очередь, намекнул на возможность отказа от дальнейших переговоров при сохранении морской блокады со стороны США.

Аналитики CoinDesk отмечают, что это уже четвертое крупное событие, связанное с Ближним Востоком, на которое крипторынок реагирует относительно спокойно. Каждая новая эскалация конфликта вызывает все более сдержанную реакцию биткоина, в то время как традиционные активы, такие как нефть и акции, продолжают остро реагировать на новости. Эксперты полагают, что сектор цифровых активов уже заложил основные геополитические риски в свои цены, тогда как традиционные рынки только начинают адаптироваться к новой реальности.

Аналитики QCP подчеркивают, что волатильность на крипторынке остается низкой. Инвесторы, по их мнению, закладывают в свои ожидания не столько интенсивность, сколько продолжительность конфликта. Они ожидают сценария с периодическими сбоями в проливе, чередующимися с политической риторикой и деэскалацией. «Иными словами, рынок оценивает уже не интенсивность, а продолжительность войны, которая может затянуться, но оставаться в нынешних рамках», — пояснили в QCP. Баланс между ставками на рост и защитой от падения за последнюю неделю практически не изменился, что указывает на неопределенность рынка в отношении дальнейшего направления движения.

Перспективы и ключевые уровни

Помимо геополитики, инвесторы внимательно следят за заявлениями Кевина Уорша, кандидата на пост главы Федеральной резервной системы США. Его взгляды на процентные ставки и экономику могут стать краткосрочным катализатором, особенно если они усилят ожидания смягчения монетарной политики на фоне сохраняющихся геополитических рисков.

Аналитик под псевдонимом Darkfost обращает внимание на то, что биткоин закрепился выше реализованной цены наиболее чувствительной группы краткосрочных держателей (тех, кто вошел в рынок от одной недели до месяца назад), чья точка безубыточности находится в районе $69 400. Это способствует восстановлению уверенности среди недавних участников рынка и снижает вероятность их быстрой капитуляции.

«Эти инвесторы могли выйти только раз — в январе 2025 года, когда цена впервые коснулась их точки безубыточности. Теперь второй тест. Главный вопрос: удержат они позиции или начнут продавать», — отмечает Darkfost.

В настоящее время биткоин тестирует реализованную цену держателей, вошедших в рынок от одного до трех месяцев назад, на отметке около $74 900. Эта группа инвесторов сильнее всего пострадала от коррекции, начавшейся в октябре 2025 года. Если этот уровень будет успешно пройден и рынок закрепится выше, давление со стороны краткосрочных держателей значительно ослабнет, открывая путь для дальнейшего роста.

Следующим значимым сопротивлением, по мнению Darkfost, является себестоимость более ранней группы краткосрочных держателей (три-шесть месяцев) на уровне $92 000. Преодоление этого уровня позволит большинству участников рынка вновь оказаться в прибыли.

Трейдер Ash Crypto указывает на формирование нового ценового разрыва (CME gap) на бирже CME на уровне $77 400. Исторически, с четвертого квартала 2025 года, биткоин закрывал 90% таких разрывов в течение недели. Если эта тенденция сохранится, это может привести к ликвидации коротких позиций на сумму $1,6 млрд, что придаст дополнительный импульс восходящему движению.

Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе отмечает относительно сильный отскок биткоина, произошедший в понедельник, несмотря на обычное снижение интереса инвесторов к рисковым активам перед открытием американского рынка. Он также обращает внимание на слабую динамику золота, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии выраженного бегства в защитные активы. Ван де Поппе допускает обновление локальных максимумов на текущей неделе, называя $77 300 следующим ключевым уровнем для биткоина.

Настроения инвесторов в криптофондах также улучшаются: за неделю с 13 по 17 апреля они привлекли $1,4 млрд, что свидетельствует о восстановлении интереса к цифровым активам.

Что это значит для майнеров из РФ/СНГ

Для майнеров из России и СНГ текущая ситуация означает сохранение относительно стабильных условий для работы. Устойчивость биткоина выше ключевых психологических и технических уровней, таких как $75 000, снижает риски резких обвалов, которые могли бы негативно сказаться на рентабельности майнинга. Закрепление выше реализованной цены краткосрочных держателей и потенциальное закрытие CME-гэпа на $77 400 могут сигнализировать о дальнейшем росте, что выгодно для майнеров, увеличивая стоимость добытых активов. Однако, как всегда, важно следить за динамикой цен на электроэнергию и курсом рубля, которые являются ключевыми факторами для локальной рентабельности. Геополитическая напряженность, хоть и не вызывает паники на крипторынке, может влиять на глобальные экономические условия, что косвенно отразится на стоимости оборудования и доступности комплектующих.