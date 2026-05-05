Цена биткоина достигла $81 000, а долгосрочные держатели увеличили свои запасы на 330 000 BTC. Аналитики прогнозируют рост до $95 000.

За последние сутки биткоин преодолел отметку в $81 000, приблизившись к новому историческому максимуму. Одновременно долгосрочные держатели криптовалюты увеличили свои запасы на 330 000 BTC, что стало рекордным показателем за последние три месяца.

Что зафиксировано

Согласно данным аналитической платформы Glassnode, крупные инвесторы активно накапливают биткоин, несмотря на его высокую стоимость. Общий объём BTC, находящихся в руках долгосрочных держателей, достиг 14,5 млн монет — это около 75% от общего предложения криптовалюты.

Причины

Основными драйверами роста стали увеличение институционального интереса и укрепление технической структуры рынка. Крупные фонды, такие как Grayscale и BlackRock, продолжают наращивать свои позиции в криптовалюте. В редакции MinerWorld отмечают, что текущий рост во многом обусловлен ожиданиями дальнейшего снижения инфляции в США.

Цифры и метрики

Цена биткоина: $81 000 (по курсу ЦБ РФ около 7,4 млн ₽ за монету).

Объём добавленных долгосрочными держателями BTC: 330 000 монет.

Общий объём BTC у долгосрочных держателей: 14,5 млн монет.

Что будет дальше

Аналитики прогнозируют дальнейший рост биткоина до $95 000 в ближайшие месяцы. Этот прогноз основан на исторических данных и текущих рыночных трендах, включая увеличение институционального спроса.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров текущий рост цен на биткоин открывает новые возможности для увеличения прибыли. При стоимости электроэнергии в промышленных зонах Иркутской области около 3-5 ₽/кВт·ч, рентабельность майнинга существенно возрастает. Однако важно учитывать налоговые обязательства: доходы от майнинга подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 13% или 15% для резидентов РФ.

Рост цен на биткоин также может стимулировать развитие майнинговой инфраструктуры в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Красноярский край и Хакасия. Для российских майнеров это означает рост спроса на размещение оборудования на промышленной площадке.