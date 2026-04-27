Биткоин преодолел отметку в $79 000, демонстрируя устойчивый рост. Основными драйверами стали значительные притоки капитала в спотовые биткоин-ETF в США и ожидания инвесторов относительно предстоящего заседания Федеральной резервной системы по процентной ставке. Рынок также позитивно реагирует на ослабление геополитической напряженности, что снижает "risk-off" настроения.

Биткоин преодолел $79 000: ключевые факторы роста

В конце апреля цена биткоина продемонстрировала значительный рост, превысив отметку в $79 000. Этот восходящий тренд обусловлен рядом фундаментальных и технических факторов, среди которых выделяются стабильные притоки средств в американские спотовые биткоин-ETF и предстоящее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC), где будет обсуждаться процентная ставка. Заседание FOMC запланировано на 29 апреля, и его результаты традиционно оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки, включая криптовалютный сектор.

Аналитики рынка отмечают, что текущий подъем биткоина не является случайным. Помимо ожиданий по ставке ФРС, важную роль играют продолжающиеся притоки капитала в спотовые биткоин-ETF. Только за последнюю неделю эти инвестиционные продукты привлекли около $980 млн, что стало четвертой подряд неделей положительной динамики. С начала года общий объем поступлений в спотовые биткоин-ETF достиг почти $2 млрд, что свидетельствует о растущем институциональном интересе и доверии к цифровым активам.

Кроме того, на настроения инвесторов положительно влияет ослабление геополитической напряженности. Снижение "risk-off" настроений способствует перетоку капитала в более рискованные активы, к которым традиционно относится и биткоин. Технический анализ также подтверждает силу текущего движения: биткоин успешно пробил ключевые уровни сопротивления, что, по мнению экспертов, указывает на сильный базовый спрос.

Реакция рынка и последствия для трейдеров

Резкий рост цены биткоина спровоцировал значительные ликвидации на рынке фьючерсов. Общая сумма ликвидаций по фьючерсным контрактам на крипторынке составила почти $288 млн. Большая часть этих ликвидаций пришлась на короткие позиции (шорты) — трейдеры, ставившие на снижение цены, потеряли $172,68 млн. В то же время, держатели длинных позиций (лонгов) понесли убытки в размере $115,28 млн. В общей сложности, 84 719 трейдеров зафиксировали убытки. Среди активов наибольшие ликвидации наблюдались по биткоину ($93,01 млн) и Ethereum ($110,42 млн).

Несмотря на значительные ценовые движения, индекс страха и жадности на рынке криптовалют, по данным CoinStats, составляет 44 пункта. Это значение все еще находится в зоне страха, хотя и приближается к нейтральной отметке. По сравнению с предыдущей неделей индекс снизился на 12 пунктов, что может указывать на некоторую осторожность инвесторов, несмотря на общий восходящий тренд.

Прогнозы и перспективы

Доминик Джон, аналитик Zeus Research, подчеркивает:

«Рост крипторынка обусловлен стабильными притоками в ETF и структурным прорывом ключевых технических уровней, что подтверждает сильный базовый спрос»

. Он также отмечает, что снижение геополитической напряженности способствовало ослаблению защитных настроений, что отразилось на индексе страха и жадности, сместив его от зоны страха к нейтральности.

Директор LVRG Research Ник Ракк разделяет эту точку зрения, связывая текущее движение цен с комбинацией факторов, включая технический прорыв и пересмотр позиций инвесторов. По его словам, восходящее движение может продолжиться, если спотовый спрос останется сильным, однако трейдерам следует внимательно следить за тем, сможет ли биткоин удержаться выше диапазона $80 000 – $83 000. Этот уровень рассматривается как ключевое сопротивление, преодоление которого может открыть путь к новым историческим максимумам.

Что касается геополитических событий, таких как новости об отмене переговорной миссии США в Пакистан для диалога с Ираном, крипторынок практически не отреагировал. Аналитики полагают, что рынок уже учел эти риски. Основное внимание трейдеров на этой неделе сосредоточено на заседании FOMC и квартальных отчетах крупных технологических компаний, которые, как ожидается, станут ключевыми драйверами дальнейшего движения рынка.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров из России и СНГ текущий рост цены биткоина является крайне позитивным сигналом. Увеличение стоимости добываемой криптовалюты напрямую влияет на рентабельность майнинга, компенсируя потенциальные издержки и повышая общую прибыльность операций. В условиях стабильного притока капитала в ETF и ослабления геополитической напряженности, перспективы для майнингового сектора выглядят обнадеживающе. Однако стоит помнить о волатильности рынка и возможных коррекциях. Инвесторам из региона следует внимательно отслеживать решения ФРС и динамику притоков в ETF, поскольку эти факторы будут определять краткосрочные и среднесрочные тренды. Также важно учитывать потенциальные регуляторные изменения в России и СНГ, которые могут повлиять на условия ведения бизнеса в криптоиндустрии.