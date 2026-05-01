Биткоин завершил апрель 2024 года на отметке выше $76 000, что стало лучшим месячным результатом за последний год. Однако внимание рынка переключилось на S&P 500, который обновил исторический максимум.

Что не так с привычным взглядом

Традиционно считается, что рост биткоина коррелирует с падением традиционных рынков. Однако апрель 2024 года показал обратное: оба актива демонстрировали одновременный рост.

Реальные данные

За апрель биткоин вырос на 15%, достигнув $76 000. S&P 500 при этом обновил исторический максимум, превысив отметку 5 200 пунктов. Это первый случай за год, когда биткоин и S&P 500 одновременно показывают столь значительный рост.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Рост биткоина выгоден майнерам, особенно в регионах с низкой стоимостью электроэнергии, таких как Иркутская область, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-4 ₽ за кВт·ч. Однако для инвесторов, ожидающих диверсификации рисков, одновременный рост обоих активов может быть неоднозначным.

Российский контекст

В России рост биткоина может стимулировать развитие майнинга, особенно в Сибири, где стоимость электроэнергии ниже среднего по стране. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, выручка российских майнеров в рублях также увеличивается.

В редакции MinerWorld отмечают, что одновременный рост биткоина и S&P 500 может быть временным явлением, вызванным макроэкономическими факторами.