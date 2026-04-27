Биткоин потерял более 3% стоимости, опустившись до $76 800 после неудачной попытки закрепиться выше $79 500. Это падение спровоцировало ликвидации длинных позиций на сумму $288 миллионов, что стало одним из крупнейших однодневных объемов ликвидаций за последний месяц. Основным катализатором послужил рост цен на нефть на фоне обострения геополитической напряженности и ожиданий заседания Федеральной резервной системы США.

Хронология событий

В понедельник, 22 июля, биткоин в третий раз за месяц приблизился к отметке $80 000, достигнув пика в $79 500. Однако этот уровень сопротивления вновь оказался непреодолимым. Практически сразу после достижения локального максимума началось резкое снижение. В течение нескольких часов цена BTC опустилась ниже $77 000, а затем стабилизировалась около $76 800. Это движение совпало с новостями о приостановке мирных переговоров между США и Ираном, что привело к скачку цен на сырую нефть. Исторически, рост цен на энергоносители часто коррелирует с увеличением инфляционных ожиданий и ужесточением монетарной политики, что негативно сказывается на рисковых активах, таких как криптовалюты. Кроме того, участники рынка ожидали решения Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по процентной ставке, что добавило неопределенности.

Ключевые цифры и метрики

Падение с $79 500 до $76 800, что составляет снижение на 3,4% за короткий период. За последние 24 часа снижение составило 1,8%, но за неделю актив все ещё демонстрировал рост на 1,2%. Ликвидации: Общий объем ликвидаций длинных позиций по биткоину и альткоинам достиг $288 миллионов. Это указывает на значительное количество трейдеров, игравших на повышение, чьи позиции были принудительно закрыты из-за недостатка обеспечения.

Общий объем ликвидаций длинных позиций по биткоину и альткоинам достиг $288 миллионов. Это указывает на значительное количество трейдеров, игравших на повышение, чьи позиции были принудительно закрыты из-за недостатка обеспечения. Альтернативные криптовалюты: Ethereum (ETH) показал наибольшее падение среди крупных активов, снизившись на 3,3% до $2 287. Solana (SOL) упала на 3% до $84, XRP — на 2,8% до $1,39, а BNB — на 2% до $623.

Ethereum (ETH) показал наибольшее падение среди крупных активов, снизившись на 3,3% до $2 287. Solana (SOL) упала на 3% до $84, XRP — на 2,8% до $1,39, а BNB — на 2% до $623. Нефть: Цены на сырую нефть выросли, что стало одним из триггеров для оттока капитала из рисковых активов.

Что говорят участники рынка

Рынок демонстрирует повышенную чувствительность к макроэкономическим и геополитическим факторам. Многие аналитики указывают на то, что текущая коррекция является естественной реакцией на внешние шоки, особенно в преддверии важных решений центральных банков. Один из ведущих трейдеров отметил: «Рынок перегрет, и любая негативная новость становится поводом для фиксации прибыли». Также высказываются опасения относительно возможного ужесточения риторики ФРС, что может усилить давление на криптовалютный рынок. По нашим наблюдениям, волатильность биткоина в периоды геополитической напряженности в среднем на 15-20% выше, чем в спокойные периоды.

Российский угол

Для российских майнеров и инвесторов текущая ситуация имеет свои особенности. Падение курса биткоина, даже если оно выражено в долларах США, напрямую влияет на рублевую выручку. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, снижение цены биткоина на $2 700 означает потерю более 240 000 рублей с каждого добытого или проданного биткоина. Это может существенно сократить маржинальность майнинга, особенно для тех, кто работает на промышленных площадках с тарифами на электроэнергию в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, например, в Иркутской области или Красноярском крае. Учитывая, что многие промышленные майнинг-фермы в России активно развиваются и стремятся к легализации через реестр майнеров ФНС, снижение доходности может замедлить темпы их роста и инвестиций в новое оборудование. Кроме того, волатильность криптовалютного рынка требует от российских инвесторов более тщательного планирования налоговых обязательств, будь то НДФЛ 13%/15% для физических лиц или налог на прибыль 25% для юридических лиц, в соответствии с положениями ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

В итоге, биткоин снова не смог преодолеть ключевой уровень сопротивления, столкнувшись с усилением геополитических рисков и ожиданием решений ФРС. Это привело к значительным ликвидациям и падению цен не только на BTC, но и на большинство альткоинов. Рынок остается под давлением внешних факторов, и его дальнейшая динамика будет зависеть от развития международной обстановки и монетарной политики ведущих центральных банков.