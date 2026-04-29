Генеральный директор Pantera Capital Дэн Морхед считает, что биткоин остаётся недооценённым на 43%, в то время как акции AI-компаний переоценены.

Вчера генеральный директор Pantera Capital Дэн Морхед заявил, что биткоин остаётся недооценённым на 43% относительно своего исторического тренда. По его словам, это крупнейший разрыв в истории между переоценёнными акциями AI-компаний и недооценённым крипторынком.

Что зафиксировано

Морхед отметил, что акции компаний, связанных с искусственным интеллектом (AI), достигли пиковых значений, в то время как биткоин торгуется на 43% ниже своего исторического тренда. Это создаёт уникальную возможность для инвесторов.

Причины

Основная причина такого дисбаланса — чрезмерный оптимизм вокруг AI-технологий и недостаточное внимание к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов. Морхед подчеркнул, что многие крупные игроки до сих пор не оценили потенциал биткоина.

Цифры и метрики

Согласно данным Pantera Capital, биткоин торгуется на уровне $60 000, что на 43% ниже его исторического тренда. Для сравнения, акции ведущих AI-компаний, таких как NVIDIA и Microsoft, выросли на 200% за последний год.

Что будет дальше

Морхед прогнозирует, что в ближайшие месяцы институциональные инвесторы начнут активно вкладываться в криптовалюты, что приведёт к значительному росту цен. В редакции MinerWorld отмечают, что такой сценарий может поднять биткоин до $80 000 уже к концу года.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров это означает возможность увеличить доходность при текущих затратах на электроэнергию. Например, в Хакасии, где промышленный тариф составляет около 3,5 ₽/кВт·ч, рост цены биткоина до $80 000 увеличит прибыльность майнинга на 30%. Кроме того, зарегистрированные в реестре ФНС майнеры смогут легально оптимизировать налоговую нагрузку, используя ставку НДФЛ в 13%.