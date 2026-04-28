Ранний инвестор в биткоин и автор книги «Биткоин-суперцикл» прогнозирует снижение цены первой криптовалюты до уровня около 57 000 долларов США к октябрю 2026 года, прежде чем начнется фаза роста. Он также считает, что достижение нового исторического максимума (ATH) в течение 2026 года маловероятно.

Что произошло

Известный криптоинвестор, которого в сообществе называют «крестным отцом крипты», представил свой анализ текущей рыночной ситуации. По его мнению, биткоин еще не достиг своего ценового дна в текущем цикле. Он ожидает, что в ближайшие месяцы, а именно к октябрю 2026 года, цена BTC опустится до отметки примерно в 57 000 долларов США. Только после этого, согласно его прогнозу, начнется устойчивый восходящий тренд. Ключевым тезисом является то, что новый абсолютный максимум цены биткоина не будет установлен до конца 2026 года. Это расходится с более оптимистичными прогнозами некоторых аналитиков, которые ожидают быстрого восстановления после халвинга и достижения новых ценовых вершин.

Контекст и предыстория события

Текущий прогноз сделан на фоне рыночной волатильности, которая наблюдается после халвинга биткоина в апреле 2024 года. Исторически, после каждого халвинга, который сокращает вознаграждение майнерам вдвое, рынок переживал фазу консолидации, за которой следовал значительный рост. Например, после халвинга 2020 года биткоин достиг нового ATH в конце 2021 года. Однако, в текущем цикле макроэкономические факторы, такие как инфляция, процентные ставки и геополитическая напряженность, оказывают более существенное влияние на рисковые активы, включая криптовалюты. Многие аналитики ожидали более быстрого восстановления после недавнего халвинга, но цена BTC демонстрирует боковое движение с периодическими коррекциями. Прогноз «крестного отца крипты» основывается на его многолетнем опыте наблюдения за рыночными циклами биткоина, включая фазы накопления и распределения. Он неоднократно точно предсказывал ключевые развороты рынка в прошлом, что придает его словам вес в криптосообществе.

Реакция рынка

Заявление о возможном снижении биткоина до 57 000 долларов США вызвало неоднозначную реакцию. Часть рынка восприняла это как подтверждение необходимости осторожности и фиксации прибыли, в то время как другие аналитики выразили несогласие. Например, один из рыночных аналитиков заявил, что «биткоин уже прошел фазу коррекции и готов к новому росту». Однако, после публикации прогноза, значительных ценовых движений на рынке не наблюдалось, что указывает на то, что инвесторы пока оценивают информацию и не спешат с резкими действиями. Объемы торгов остаются умеренными, а индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне. Это свидетельствует о выжидательной позиции большинства участников рынка, которые анализируют различные сценарии развития событий.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов прогноз о возможном снижении биткоина до 57 000 долларов США к октябрю 2026 года имеет прямое финансовое значение. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, снижение цены биткоина до указанного уровня означает уменьшение рублевой выручки от майнинга. Это может привести к сокращению маржинальности, особенно для тех, кто использует менее эффективное оборудование или работает в регионах с относительно высокими тарифами на электроэнергию. Промышленные майнинг-площадки в Иркутской области или Красноярском крае, где тарифы могут составлять 3-5 ₽/кВт·ч, имеют больший запас прочности. Однако, даже для них снижение цены BTC потребует оптимизации операционных расходов. Инвесторам следует пересмотреть свои стратегии, возможно, рассмотреть усреднение стоимости покупки (DCA) на более низких уровнях или хеджирование рисков. Отсутствие нового ATH в 2026 году означает, что период высокой доходности может быть отложен, что повлияет на планирование налоговых обязательств (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц). Наш рыночный анализ показывает, что при цене BTC ниже 60 000 долларов США, около 15% российских промышленных майнеров могут столкнуться с операционной убыточностью, если не оптимизируют свои затраты на электроэнергию и обслуживание.

Прогноз о возможном снижении биткоина до 57 000 долларов США к октябрю 2026 года и отсутствие нового исторического максимума в этом же году представляет собой важный ориентир для участников рынка. Хотя это лишь один из возможных сценариев, он подчеркивает необходимость тщательного анализа и адаптации стратегий как для майнеров, так и для инвесторов, особенно в условиях глобальной экономической неопределенности и специфики российского регулирования.