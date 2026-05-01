Южнокорейская криптобиржа Bithumb одержала значительную победу в суде: местный судья отменил решение финансового регулятора о шестимесячной приостановке её деятельности. Это произошло после того, как в прошлом месяце на биржу был наложен штраф в размере $24,6 млн, а также частичная приостановка работы, которая уже вступила в силу.

Что зафиксировано

Судебное решение, вынесенное в Южной Корее, фактически аннулировало постановление финансового надзорного органа о приостановке операционной деятельности Bithumb на полгода. Это означает, что биржа может продолжать свою работу без ограничений, связанных с этим конкретным предписанием. Штраф в $24,6 млн, однако, остаётся в силе, и его уплата не оспаривается в рамках данного судебного процесса. Приостановка должна была существенно ограничить возможности биржи по привлечению новых клиентов и расширению услуг, что могло бы привести к значительным финансовым потерям и потере доли рынка.

Причины

Решение о приостановке было принято финансовым регулятором Южной Кореи в рамках усиления надзора за криптовалютным рынком. Основной причиной послужили выявленные нарушения в области противодействия отмыванию денег (AML) и защиты инвесторов. Регулятор утверждал, что Bithumb не смогла адекватно обеспечить соблюдение этих норм, что создавало риски для участников рынка. Суд, в свою очередь, вероятно, посчитал, что предложенная мера в виде шестимесячной приостановки является чрезмерной или необоснованной, учитывая характер нарушений или уже предпринятые биржей шаги по их устранению. Подобные разногласия между регуляторами и судебными органами не редкость в развивающихся юрисдикциях, где правоприменительная практика в отношении криптовалют ещё формируется. Например, в России, согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», требования к операторам обмена ЦФА также включают строгие меры по AML, а их несоблюдение может привести к исключению из реестра ФНС, что по сути является полной приостановкой деятельности.

Цифры и метрики

Изначальный штраф в $24,6 млн (что по курсу ЦБ РФ составляет около 2,2-2,3 млрд рублей при курсе 90-95 ₽ за $1) был одним из крупнейших, наложенных на криптобиржу в Южной Корее. Эта сумма сопоставима с годовой выручкой некоторых региональных майнинг-ферм в Иркутской области, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют 3-5 ₽/кВт·ч. Шестимесячная приостановка, если бы она вступила в полную силу, могла бы привести к потере до 15-20% годового торгового объёма Bithumb, который является одной из крупнейших бирж в стране. Для сравнения, в мае 2024 года, после халвинга биткоина, многие майнеры столкнулись с сокращением выручки на 50%, что вынудило их искать более дешёвые источники энергии или модернизировать оборудование. По нашим наблюдениям, подобные регуляторные давления часто приводят к консолидации рынка, где выживают наиболее устойчивые и крупные игроки, способные инвестировать в комплаенс.

Что будет дальше

Отмена приостановки позволит Bithumb сохранить свою операционную стабильность и продолжить обслуживание клиентов. Однако биржа, вероятно, будет находиться под пристальным вниманием регулятора, и ей придётся продемонстрировать полное соблюдение всех требований AML и защиты инвесторов. Это может повлечь за собой дополнительные инвестиции в технологии комплаенса, обучение персонала и усиление внутренних контролей. В долгосрочной перспективе, этот прецедент может повлиять на формирование регуляторной практики в Южной Корее, демонстрируя, что суды готовы оспаривать решения финансовых надзорных органов, если они сочтут их необоснованными. Для российского рынка это служит напоминанием о важности заблаговременной адаптации к регуляторным требованиям, особенно в контексте возможного появления реестра майнеров ФНС и ужесточения контроля за оборотом криптовалют.

Уроки для российского майнера

Ситуация с Bithumb подчёркивает критическую важность комплаенса и юридической защиты для любого участника криптоиндустрии, включая майнеров. Для российского майнера, работающего, например, в Красноярском крае с его относительно низкими тарифами на электроэнергию, это означает необходимость внимательно следить за изменениями в законодательстве, такими как 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Несоблюдение этих норм может привести не только к штрафам, но и к блокировке счетов, что напрямую повлияет на возможность оплаты электроэнергии и получения выручки в рублях. Инвестиции в юридическую экспертизу и построение прозрачной бизнес-модели становятся не просто желательными, а обязательными. Также это демонстрирует, что даже крупные игроки могут столкнуться с серьёзными санкциями, и наличие эффективной правовой стратегии является ключевым элементом устойчивости бизнеса. Российским майнерам стоит учитывать, что при продаже на биржах, подобных Bithumb, они могут столкнуться с более строгими процедурами KYC/AML, что потребует подтверждения происхождения средств и уплаты налогов (НДФЛ 13%/15% для физлиц или налог на прибыль 25% для юрлиц).

«Мы будем продолжать усердно работать, чтобы обеспечить безопасную и прозрачную торговую среду», — заявил представитель Bithumb после вынесения решения.