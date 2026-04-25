Компания BitGo, провайдер решений для хранения цифровых активов, опубликовала четыре ключевых правила безопасности для использования ИИ-агентов в финансовых операциях. Это стало ответом на стремительное внедрение автономных финансовых программ, которые уже не просто анализируют данные, но и самостоятельно управляют транзакциями и сделками. В 2026 году ожидается ускорение темпов интеграции таких технологий, что требует усиленного внимания к вопросам безопасности.

Взрывной рост ИИ в финансовом секторе

Автономные финансовые программы на базе искусственного интеллекта (ИИ) переживают период бурного развития. Если ранее ИИ-системы в основном использовались для аналитики, составления отчетов или генерации идей, то сегодня их функционал значительно расширился. Нейросети теперь способны самостоятельно размещать торговые ордера, проводить платежи и управлять сложными сделками от имени как индивидуальных пользователей, так и крупных корпораций. По прогнозам, к 2026 году темпы повсеместного внедрения подобных решений значительно возрастут, что создает новые вызовы в области безопасности для институциональных игроков.

В ответ на эти тенденции, операционный директор BitGo Джоди Меттлер подчеркнул критическую важность применения строгих механизмов контроля при использовании автономных систем в финансовых транзакциях. Это обусловлено тем, что ИИ-агенты получают все большую автономию, действуя без прямого человеческого вмешательства, что требует переосмысления традиционных подходов к управлению рисками.

Масштабное развитие автономной торговли

Последние месяцы ознаменовались настоящей волной инноваций в сфере искусственного интеллекта. Разработчики активно приближают автономные системы к реальной финансовой деятельности. В качестве примера можно привести запуск платформы Agentic.market протоколом x402 от Coinbase. Этот маркетплейс служит централизованной базой для поиска решений в коммерческой экосистеме x402, предлагая удобный веб-интерфейс для ознакомления с услугами.

Параллельно с этим, ИИ-агенты могут автономно находить и интегрировать необходимые сервисы с помощью протокола MCP. Платформа поддерживает семантический поиск, предоставляет актуальные метрики и функционирует без обязательной регистрации аккаунтов, что упрощает доступ и использование.

Другой значимый игрок, разработчик корпоративного программного обеспечения Aptean, представил систему AppCentral. Этот продукт предоставляет клиентам Microsoft Dynamics 365 доступ к десяткам автономных программ для управления финансами, логистикой, закупками и производством, демонстрируя глубокую интеграцию ИИ в ключевые бизнес-процессы.

Компания Basware также активно внедряет ИИ-агентов в свою платформу для управления жизненным циклом счетов. Разработчики используют искусственный интеллект для трансформации процессов обработки документов и создания полностью автономной системы кредиторской задолженности. Генеральный директор Basware Джейсон Курц заявил: «Будущее предполагает автономные финансы, где ИИ-сущности совершают транзакции от имени предприятия, чтобы обеспечить более быстрые, умные решения и реальные бизнес-результаты. Это будущее, которое мы создаем в Basware и к которому готовим наших клиентов уже сегодня».

В прошлом месяце биржа Bybit также запустила специализированный хаб навыков для ИИ-трейдинга, объединяющий 253 программных интерфейса. Эта платформа предоставляет пользователям единую систему для работы с рыночными данными, спотовой и деривативной торговлей, а также для управления активами, что подчеркивает растущий интерес к автоматизированным торговым стратегиям.

Четыре правила безопасности от BitGo

BitGo, осознавая потенциальные риски, связанные с расширением функционала ИИ в финансах, предложила четыре ключевых правила для обеспечения безопасности:

Декомпозиция: Разделение сложных задач на более мелкие, управляемые компоненты. Это позволяет изолировать потенциальные ошибки и уязвимости, а также упрощает аудит и контроль за действиями ИИ-аагентов.

Ограничение полномочий: Предоставление ИИ-агентам только минимально необходимых прав доступа и функционала для выполнения конкретных задач. Такой подход минимизирует ущерб в случае компрометации или некорректной работы системы.

Человеческий контроль: Сохранение возможности вмешательства и принятия окончательных решений человеком. Несмотря на автономность, критически важные операции должны проходить через этап подтверждения или мониторинга со стороны человека.

Использование протокола MCP: Применение протокола Model Context Protocol (MCP) для обеспечения безопасного взаимодействия между различными ИИ-моделями и сервисами. MCP позволяет стандартизировать обмен данными и контекстом, снижая риски некорректной интерпретации или несанкционированного доступа.

Эти правила направлены на создание надежной основы для интеграции ИИ в финансовую инфраструктуру, позволяя использовать преимущества автоматизации, минимизируя при этом риски.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ?

Для российского и СНГ крипторынка, а также для майнеров, активное внедрение ИИ в финансовый сектор означает как новые возможности, так и потенциальные риски. С одной стороны, развитие ИИ-агентов может привести к появлению более эффективных и автоматизированных инструментов для управления криптоактивами, оптимизации торговых стратегий и даже управления майнинговыми фермами. Например, ИИ может анализировать рыночные данные для выбора наиболее выгодных монет для майнинга или автоматически переключать оборудование между пулами для максимизации прибыли. С другой стороны, возрастает потребность в кибербезопасности. Уязвимости в ИИ-системах могут привести к значительным финансовым потерям, поэтому выбор надежных и проверенных решений, соответствующих высоким стандартам безопасности, становится критически важным. Майнерам следует внимательно изучать предлагаемые ИИ-инструменты, отдавая предпочтение тем, которые следуют принципам, озвученным BitGo, и имеют прозрачные механизмы контроля и аудита. В условиях ужесточения регулирования и повышенного внимания к цифровым активам, безопасность и надежность становятся ключевыми факторами успеха.