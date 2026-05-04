Bitget запускает Boxed for Opportunity для молодёжи Web3

Криптобиржа Bitget объявила о старте глобальной кампании Boxed for Opportunity, приуроченной к трёхлетию инициативы Blockchain4Youth и ко Дню Bitcoin Pizza Day, который отмечается 22 мая. Проект направлен на вовлечение молодых специалистов в сферу Web3 и предоставление им прямого доступа к компаниям и партнёрам криптоиндустрии.

Кто, сколько, когда

Bitget запускает кампанию Boxed for Opportunity 22 мая 2024 года. В рамках проекта планируется охватить более 10 000 молодых специалистов по всему миру, включая Россию и страны СНГ. Участники получат доступ к образовательным программам, менторству и возможностям трудоустройства в ведущих компаниях криптоиндустрии.

Как это работает технически

Кампания Boxed for Opportunity будет реализована через платформу Blockchain4Youth, которая предоставляет образовательные ресурсы и инструменты для взаимодействия с потенциальными работодателями. Участники смогут пройти курсы по блокчейну, смарт-контрактам и децентрализованным финансам (DeFi), а также получить сертификаты, признанные в индустрии.

Реакция конкурентов

Другие криптобиржи, такие как Binance и Coinbase, также активно инвестируют в образовательные инициативы для молодёжи. Однако, по нашим наблюдениям, Bitget выделяется более структурированным подходом к интеграции молодых специалистов в индустрию через прямые партнёрства с компаниями.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских участников кампания Boxed for Opportunity может стать важным шагом в карьере в условиях ограниченного доступа к международным образовательным программам. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, участие в таких инициативах становится более доступным. Кроме того, развитие навыков в области Web3 может помочь российским специалистам в легализации своих доходов через реестр майнеров ФНС и уплате налогов по ставке 13% или 15%.