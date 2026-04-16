Майнинговая компания Bitdeer значительно увеличила свои операционные мощности до 69,5 EH/s, обогнав Marathon Digital. Фирма также активно развивает производство ASIC-майнеров и направление искусственного интеллекта, демонстрируя впечатляющий рост доходов в облачных сервисах.

Bitdeer демонстрирует впечатляющий рост

Ведущая майнинговая компания Bitdeer значительно нарастила свои операционные мощности для добычи криптовалют, достигнув показателя в 69,5 экзахешей в секунду (EH/s). Этот результат представляет собой колоссальный рост на 504% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило компании обойти своего ближайшего конкурента Marathon Digital (MARA) по объему хешрейта.

Согласно отчету Bitdeer за март, компания добыла 661 биткоин, что на 480% превышает показатели предыдущего года. В распоряжении Bitdeer находится около 262 000 майнинговых установок, из которых 225 000 являются собственностью компании. Общая энергетическая мощность Bitdeer, включая проекты на стадии разработки, достигла впечатляющих 3 гигаватт (ГВт).

Общий хешрейт под управлением Bitdeer, который включает как собственный парк оборудования, так и мощности, размещенные на хостинге, вырос до 78,1 EH/s. Для сравнения, показатель Marathon Digital составляет 66,4 EH/s, а CleanSpark — 47,3 EH/s, что подчеркивает лидирующие позиции Bitdeer на рынке.

Стратегическое развитие и диверсификация

Bitdeer активно расширяет не только свои майнинговые операции, но и производство специализированного оборудования. Компания успешно запустила в продажу флагманскую серию ASIC-майнеров SEALMINER A4, отличающуюся высокой энергоэффективностью около 9,45 джоулей на терахеш (J/TH). Кроме того, в марте был представлен SEALMINER DL1 Air, предназначенный для добычи Litecoin и Dogecoin на алгоритме Scrypt.

Параллельно с развитием майнинга, Bitdeer уделяет значительное внимание направлению искусственного интеллекта. Облачный сервис AI Cloud продемонстрировал впечатляющий рост загрузки с 64% до 94%. Годовой доход от этого направления достиг примерно 43 миллионов долларов США, увеличившись на 105% всего за месяц. Главный операционный директор Bitdeer Мэтт Конг прокомментировал эту динамику, отметив, что она «показывает и масштаб рыночных возможностей, и нашу способность эффективно предоставлять высокопроизводительную инфраструктуру для искусственного интеллекта».

Ситуация на рынке и действия других игроков

На фоне успеха Bitdeer, другие крупные игроки рынка также отчитываются о своих результатах. Майнер CleanSpark сообщил о добыче 658 BTC в марте, а с начала года компания накопила 1799 BTC. Операционный хешрейт CleanSpark на конец прошлого месяца достиг 50 EH/s. Парк из 224 473 установок показал пиковую эффективность 16,07 J/TH. CleanSpark также активно исследует возможности за пределами биткоин-майнинга, стремясь привлечь крупных клиентов в сфере ИИ и высокопроизводительных вычислений.

Компания Canaan добыла 89 BTC в марте, а ее крипторезерв достиг рекордных 1808 BTC и 3952 ETH. Развернутый хешрейт Canaan составляет 10,97 EH/s, к которому добавляются 4,4 EH/s от совместного предприятия, приобретенного у Cipher Mining.

Несмотря на рост отдельных компаний, общая ситуация на рынке майнинга остается сложной. По данным CryptoQuant, с начала текущего цикла совокупные балансы крупных майнеров сократились с 1,862 млн до 1,801 млн BTC, что означает чистые продажи около 61 000 BTC. Наибольшие объемы монет реализовали MARA Holdings (13 210 BTC), Riot Platforms (4026 BTC) и Core Scientific (1992 BTC). В то же время, наблюдается рост балансов майнинг-пула AntPool. Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года хешрейт биткоина сократился почти на 6% из-за отключения устаревшего оборудования.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Рост Bitdeer и других крупных игроков свидетельствует о продолжающейся консолидации в индустрии майнинга. Компании с доступом к масштабируемым мощностям, эффективному оборудованию и диверсифицированным источникам дохода, таким как ИИ-вычисления, получают значительное преимущество. Для майнеров из России и СНГ это означает усиление конкуренции и необходимость постоянного обновления оборудования для поддержания рентабельности. Инвестиции в энергоэффективные ASIC-майнеры становятся критически важными, особенно в условиях колебаний цен на криптовалюты и растущих затрат на электроэнергию.

Практический вывод для майнеров: В условиях растущей конкуренции и снижения хешрейта биткоина, вызванного отключением устаревшего оборудования, майнерам крайне важно переходить на более эффективные модели ASIC-майнеров, такие как новая серия SEALMINER A4. Также стоит рассмотреть возможности диверсификации, например, майнинг других криптовалют, как это делает Bitdeer с Litecoin и Dogecoin, или изучение потенциала использования вычислительных мощностей для других задач, включая ИИ, если это возможно в рамках вашей инфраструктуры.