Чарльз Хоскинсон, основатель Cardano, заявил, что предложение BIP-361 не сможет восстановить доступ к 1,7 млн биткоинов, созданных до 2013 года, включая активы Сатоши Накамото. Это связано с несовместимостью старых адресов с новой криптографией.

Суть проблемы: несовместимость старых BTC с новым стандартом

Чарльз Хоскинсон, основатель блокчейн-проекта Cardano (ADA), выразил серьезные опасения относительно предложения по улучшению биткоина BIP-361. По его мнению, этот механизм, основанный на доказательствах с нулевым разглашением, не сможет обеспечить доступ к примерно 1,7 миллионам биткоинов (BTC), которые находятся на адресах, созданных до 2013 года. Среди этих активов значительная часть — около 1,1 миллиона BTC — предположительно принадлежит создателю биткоина Сатоши Накамото.

Предложение BIP-361 было разработано сооснователем Casa Джеймсоном Лоппом и его командой из пяти специалистов. Основная цель инициативы — вывести из обращения устаревшие подписи ECDSA/Schnorr, которые делают средства на таких адресах недоступными для использования в современных условиях. Это предложение призвано решить проблему «замороженных» биткоинов, которые не могут быть перемещены из-за технологического устаревания.

Квантовая угроза и эволюция криптографии Bitcoin

Оценки показывают, что более трети всех биткоинов (34%) хранятся на адресах, потенциально уязвимых к атакам со стороны квантовых компьютеров. Это создает острую необходимость в разработке новых, более устойчивых криптографических решений. BIP-361 призван стать ответом на эту угрозу, предлагая поэтапный переход к криптографии нового поколения.

Процесс внедрения BIP-361 разделен на три фазы. На первом этапе планируется запретить новые транзакции с уязвимых адресов. Вторая фаза предусматривает прекращение обработки транзакций, использующих устаревшие алгоритмы ECDSA (используемый в BTC с момента создания) и Schnorr (внедренный в 2021 году для повышения приватности и масштабируемости). Цель этих шагов — подготовить сеть к полному переходу на новую криптографию.

Третий этап, который пока находится на стадии исследования, предполагает возможность восстановления доступа к «замороженным» монетам. Для этого потребуется предоставить доказательство владения в формате нулевого разглашения, подтверждающее наличие сид-фразы BIP-39. Однако именно этот пункт вызывает критику со стороны Хоскинсона и других экспертов.

«1,7 млн монет нельзя вернуть этим способом. Это невозможно. Из них около 1,1 млн принадлежат Сатоши», — пояснил Чарльз Хоскинсон в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что эти монеты находятся на биткоин-адресах, созданных в ранние годы существования криптовалюты, до появления стандартов BIP-39 и иерархической детерминированной структуры ключей. Такие активы просто не соответствуют требованиям, необходимым для работы с новой системой восстановления.

Последствия для старых активов и рынка

Авторы BIP-361 признают этот недостаток, указывая в документации, что «невозможно сопоставить» старые адреса с новой схемой. Это означает, что все биткоины, выпущенные до 2013 года, останутся вне зоны действия предлагаемого механизма восстановления. Таким образом, значительный объем BTC, включая активы Сатоши Накамото, может быть навсегда потерян для активного обращения, если не будут найдены альтернативные решения.

Потенциальная «потеря» такого объема биткоинов, особенно тех, что принадлежат Сатоши, может иметь долгосрочные последствия для рынка. Эти монеты часто рассматриваются как своего рода «спящий вулкан», чье возможное движение могло бы оказать колоссальное влияние на цену BTC. Если же они будут официально признаны недоступными, это может укрепить дефицит предложения и, возможно, повлиять на долгосрочную стоимость биткоина.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ, как и для всего мирового криптосообщества, эта новость подчеркивает важность актуализации своих знаний о криптографических стандартах и безопасности. Если вы владеете биткоинами, приобретенными до 2013 года, или используете очень старые кошельки, стоит внимательно изучить, соответствуют ли ваши активы современным стандартам, таким как BIP-39. Хотя BIP-361 пока является лишь предложением, его обсуждение демонстрирует, что криптографическая безопасность постоянно развивается, и то, что было надежным вчера, может стать уязвимым завтра. Для большинства современных пользователей, использующих актуальные кошельки и соблюдающих правила хранения сид-фраз, прямых угроз от этой ситуации нет. Однако это напоминание о необходимости быть в курсе технологических изменений и регулярно проверять свои методы хранения активов.