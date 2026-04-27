BingX отмечает восьмилетие: кампания INFIN8 и многомиллионные призы

Криптовалютная биржа BingX, позиционирующая себя как ведущая платформа в сфере Web3 и искусственного интеллекта, объявила о начале празднования своего восьмого дня рождения. В честь значимой даты запущена масштабная глобальная кампания под названием INFIN8, проходящая под лозунгом «8 лет позади, бесконечность впереди». Основной идеей кампании стала концепция бесконечности, символически представленная в виде непрерывной гоночной трассы, что перекликается с партнёрством BingX со Scuderia Ferrari HP.

Подобно динамике и точности автоспорта, кампания INFIN8 отражает стремление BingX к постоянному развитию, инновациям и расширению границ возможного в сфере криптовалютной торговли. Это событие призвано не только отметить достижения платформы за прошедшие годы, но и укрепить связь с пользовательским сообществом по всему миру.

Масштабные торговые соревнования и офлайн-мероприятия

В рамках празднования BingX организует масштабное торговое соревнование, приглашая трейдеров со всего мира присоединиться к празднику. Мероприятие, стилизованное под автогонки, предусматривает награды за достижение определённых этапов, а также индивидуальные и командные состязания. Кампания INFIN8 будет проходить в четыре этапа с 27 апреля по 2 июня. Участники смогут претендовать на индивидуальные призы до $150 000 и командные награды до $50 000, а общий призовой фонд достигнет впечатляющих $10 миллионов.

Помимо онлайн-активностей, BingX расширяет празднование в офлайн-формат, организуя серию мероприятий по всему миру. Среди них – празднование Bitcoin Pizza Day в Бразилии, крупная встреча в Мексике и специальное мероприятие в Аргентине. Эти события призваны объединить пользователей за пределами цифровой платформы, демонстрируя дух «8 лет позади, бесконечность впереди» и превращая достижения в общие моменты, объединяющие сообщество.

Эволюция BingX и взгляд в будущее

За восемь лет своего существования BingX прошла путь непрерывного развития, постоянно совершенствуя свои продукты, расширяя доступность и переосмысливая возможности торговли. От внедрения стратегии «All in AI» до создания единой экосистемы, объединяющей крипто- и традиционные финансы, платформа демонстрирует последовательное движение вперёд. Каждое достижение становится ступенью к будущему, где возможности кажутся безграничными.

Основанная в 2018 году, BingX превратилась в одну из ведущих криптовалютных бирж, обслуживающую более 40 миллионов пользователей по всему миру. Компания входит в пятёрку крупнейших мировых бирж криптодеривативов и является пионером в области копитрейдинга, удовлетворяя потребности пользователей с различным уровнем опыта. Благодаря широкому спектру продуктов и услуг, включая фьючерсы, спотовую торговлю, копитрейдинг и решения для традиционных финансов, BingX предлагает инновационные инструменты, направленные на повышение эффективности и уверенности пользователей.

Что это значит для пользователей из РФ/СНГ

Для русскоязычных пользователей и майнеров из России и СНГ, активно использующих криптовалютные биржи, кампания INFIN8 от BingX предоставляет уникальную возможность не только принять участие в крупных торговых соревнованиях с существенными призовыми фондами, но и стать частью глобального криптосообщества. Участие в подобных акциях позволяет не только потенциально увеличить свой капитал, но и получить ценный опыт в торговле, а также ознакомиться с новыми функциями и продуктами платформы. Важно внимательно изучить условия участия в соревнованиях и правила распределения призов, чтобы максимально эффективно использовать представленные возможности.