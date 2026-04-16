15 апреля 2026 года Binance провела 35-й квартальный сжигание токенов BNB, в рамках которого было уничтожено около 2,14 млн монет на сумму $1,32 млрд по текущим ценам. Это одно из крупнейших дефляционных событий в истории криптовалют. На момент публикации BNB торгуется на уровне $622, демонстрируя стабильность после масштабного сокращения предложения.

Как работает механизм сжигания BNB?

Процедура сжигания была выполнена с использованием автоматизированного механизма Auto-Burn, который рассчитывает количество уничтожаемых токенов на основе цены BNB и объёмов блоков в сети Binance Smart Chain (BSC). Это исключает человеческий фактор и делает процесс полностью прозрачным. В рамках этого квартального сжигания также были уничтожены 4500 BNB через программу Pioneer Burn, которая конвертирует ошибки пользовательских кошельков в дефляционные события.

С момента запуска программы Binance уже уничтожила более 62 млн BNB, что составляет более 30% от первоначального предложения в 200 млн токенов. Цель протокола — сократить общее количество BNB до 100 млн.

Реакция рынка и технический анализ

BNB в настоящее время консолидируется в диапазоне $621–$624, находясь ниже как 50-дневной, так и 200-дневной скользящих средних. Это указывает на нейтрально-осторожный настрой рынка. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 47,39, что также свидетельствует о балансе между бычьими и медвежьими настроениями.

Ключевое сопротивление находится в зоне $645–$651, где $651 представляет собой верхнюю границу полос Боллинджера. Аналитики MEXC считают этот уровень критическим для достижения целевой цены к концу апреля. Поддержка, в свою очередь, расположена в диапазоне $581–$602. Закрытие недели ниже $602 может спровоцировать более глубокую коррекцию до уровня $560.

Что это значит для инвесторов и майнеров?

Сжигание токенов BNB продолжает оставаться важным элементом экономики этой криптовалюты, способствуя сокращению предложения и потенциальному росту цены. Для инвесторов ключевым уровнем для наблюдения является $650 — прорыв выше этой отметки может открыть путь к дальнейшему росту. Майнерам, работающим с BNB, стоит учитывать долгосрочные цели протокола по сокращению предложения, что может повлиять на доходность в будущем.