Несмотря на скептицизм, Binance обработала более $1,09 трлн торгового объема за 112 дней. BNB удерживает позиции, демонстрируя устойчивость и лидерство по числу держателей среди L1 блокчейнов.

На фоне постоянно циркулирующих в социальных сетях заявлений о «смерти криптовалют», крупнейшая мировая биржа Binance демонстрирует впечатляющие показатели активности. За последние 112 дней платформа обработала торговый объем, превышающий 1,09 триллиона долларов США. Эти данные подчеркивают устойчивость и масштаб крипторынка, несмотря на периодические медвежьи настроения и скептицизм.

Собственный токен биржи, BNB, также показывает стабильность. В настоящее время он находится в так называемой «скучной зоне» между $620 и $650. Этот узкий диапазон, характеризующийся отсутствием громких новостей, может скрывать активное накопление актива. За последние 48 часов объем торгов BNB в паре с USDT превысил $90 миллионов, при этом основной интерес сосредоточен в районе сопротивления $625–$640.

Технический анализ и рыночные факторы BNB

Недавний рост биткоина на 5% за неделю оказал положительное влияние на альткоины, включая BNB. Однако технические индикаторы дают неоднозначную картину: индикатор MACD демонстрирует ослабление, что усложняет однозначно бычий прогноз. Известно, что динамика альткоинов во многом зависит от движения биткоина.

Текущая цена BNB находится между 7-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $632 и 100-периодной SMA на уровне $629, которая выступает в качестве сильной поддержки. Эта структура указывает на неопределенность, хотя актив начинает восстанавливаться после завершения паттерна «голова и плечи». Ключевое сопротивление сохраняется на уровне $640, а значительные объемы предложения сконцентрированы в диапазоне $627–$660. Ближайшая поддержка находится на уровне $620, затем $610–$600, а более существенная зона спроса расположена на отметке $507, если макроэкономические условия резко ухудшатся, что, по оценкам, маловероятно, но возможно.

Расхождение между ослаблением MACD и ростом объема торгов является необычным сигналом. Это может указывать либо на ложный пробой перед последующим ростом, либо на подтверждение распределения актива вблизи зоны сопротивления. Для подтверждения дальнейшего направления движения важно отслеживать закрытие дневной свечи выше или ниже отметки $630.

BNB Chain: лидер по числу держателей

«BNB Chain в настоящее время лидирует среди всех L1 блокчейнов с 329,5 миллионами держателей токенов, что составляет 18,9% от глобальной доли рынка, превосходя Ethereum с 17,7%», — MOMO (@momobsc_).

Важным фактором, подтверждающим фундаментальную силу BNB, является его лидерство по числу держателей токенов среди всех блокчейнов первого уровня (L1). BNB Chain насчитывает 329,5 миллиона держателей, что составляет 18,9% от общего рынка, опережая Ethereum с его 17,7%. Это свидетельствует о широком распространении и использовании экосистемы BNB Chain, что является ключевым показателем ее устойчивости и потенциала.

При текущей цене $634, BNB является зрелым активом с большой капитализацией и реальной полезностью. Однако достижение 10-кратного роста от текущих уровней потребует значительного макроэкономического импульса, способного поднять весь рынок. Некоторые инвесторы, ищущие более высокую асимметричную доходность, переключают внимание на инфраструктурные проекты на ранних стадиях развития, пока BNB консолидируется.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ, данные по Binance и BNB подтверждают общую устойчивость крипторынка, несмотря на геополитическую напряженность и локальные ограничения. Высокие объемы торгов на Binance показывают, что глобальный интерес к криптовалютам сохраняется, а BNB Chain продолжает активно развиваться, предлагая широкие возможности для участия в децентрализованных финансах (DeFi) и NFT. Учитывая лидерство BNB Chain по числу держателей, это может быть привлекательной платформой для разработчиков и пользователей из региона.

Практический вывод для майнеров

Хотя BNB не является активом для прямого майнинга в традиционном понимании ASIC-устройств, его стабильность и лидерство среди L1 блокчейнов косвенно влияют на весь крипторынок. Сильный BNB и активная экосистема Binance Smart Chain (BSC) способствуют общему росту капитализации альткоинов и DeFi-сектора. Это может создавать возможности для майнеров, которые диверсифицируют свои портфели или участвуют в стейкинге и фарминге на BSC, используя доход от майнинга для инвестиций в активы, связанные с этой экосистемой. Важно следить за техническими индикаторами и общим настроением рынка, чтобы принимать взвешенные решения о входе или выходе из позиций.