«Лучшие дни криптоиндустрии впереди», — заявили аналитики Bernstein, предвидя асимметричный потенциал роста биткоина.

Заявление и его автор

Аналитическая компания Bernstein, известная своими исследованиями в сфере финансовых рынков, опубликовала отчёт, в котором выразила оптимистичный взгляд на будущее биткоина (BTC) и всей криптоиндустрии. Основной тезис заключается в ожидании «асимметричного потенциала роста» для BTC, что означает непропорционально высокую вероятность значительного увеличения стоимости по сравнению с риском снижения. По мнению Bernstein, текущий бычий цикл будет структурно более продолжительным, чем предыдущие, благодаря фундаментальным изменениям на рынке.

Технические или юридические детали

Оптимизм Bernstein подкрепляется несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это появление новых институциональных каналов для инвестиций в криптовалюты, таких как спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин в США, запущенные в январе 2024 года. Эти инструменты значительно упростили доступ к BTC для крупных инвесторов и традиционных фондов. Во-вторых, отмечается устойчивый приток капитала в эти новые продукты, что свидетельствует о растущем институциональном интересе. Например, чистый приток в спотовые биткоин-ETF с момента их запуска превысил $15 млрд к середине 2024 года. В-третьих, аналитики указывают на исчерпание «розничных продаж», то есть снижение давления со стороны мелких инвесторов, которые могли бы фиксировать прибыль или продавать активы при падении. Это создаёт более стабильный фундамент для роста. В редакции MinerWorld отмечают, что приток институционального капитала через ETF может привести к увеличению среднего дневного объёма торгов BTC на 20-25% в течение ближайших 12 месяцев.

Сравнение с прошлыми кейсами

Прогнозы Bernstein отличаются от динамики предыдущих бычьих циклов. Исторически, после каждого халвинга биткоина (сокращения награды за блок вдвое), наблюдался значительный рост цены, за которым следовал коррекционный период. Например, после халвинга 2020 года цена BTC выросла с $9 000 до почти $69 000 к концу 2021 года, после чего последовал медвежий рынок 2022 года. Однако, текущий цикл, начавшийся после халвинга в апреле 2024 года, по мнению Bernstein, будет более устойчивым и продолжительным. Это связано с тем, что в отличие от прошлых циклов, где доминировали розничные инвесторы, сейчас на рынок активно выходят крупные институциональные игроки, которые склонны к долгосрочным инвестициям и менее подвержены паническим продажам. Это меняет структуру спроса и предложения, делая рынок менее волатильным на долгосрочной дистанции.

Последствия для криптоиндустрии

Для криптоиндустрии в целом и для российских участников рынка в частности, прогноз Bernstein означает потенциально более стабильный и предсказуемый период роста. Для российских майнеров, работающих в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, продолжительный бычий цикл означает увеличение рублёвой выручки. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стабильный рост цены BTC напрямую транслируется в повышение доходности майнинга. Это может стимулировать дальнейшее развитие промышленных майнинг-площадок и привлечение инвестиций в инфраструктуру, несмотря на действующие ограничения Минэнерго по майнингу в южных регионах. Кроме того, для инвесторов и компаний, занимающихся цифровыми активами в России, это создаёт более благоприятные условия для развития бизнеса в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и потенциальной легализации через реестр майнеров ФНС.

Вывод

Прогноз Bernstein подчёркивает переход крипторынка к новой фазе развития, характеризующейся доминированием институционального капитала и более зрелыми инвестиционными стратегиями. Это создаёт основу для более продолжительного и устойчивого бычьего цикла, что имеет значительные последствия для всех участников рынка, включая российских майнеров и инвесторов, которые могут ожидать увеличения доходности и стабилизации условий для развития. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на размещение оборудования на промышленной площадке.