Сеть Base, разработанная при поддержке Coinbase, начинает использовать технологию Succinct SP1 — zk-виртуальную машину (zero-knowledge), чтобы повысить эффективность работы блокчейна. По нашим наблюдениям, это решение может увеличить пропускную способность сети до 10 000 транзакций в секунду.

Что произошло

Base, изначально запущенная как optimistic rollup (оптимистический свод), интегрирует технологию Succinct SP1 для создания гибридного технологического стека. Это позволит сети сочетать преимущества оптимистических и zk-решений, повысив скорость и конфиденциальность транзакций.

Контекст и предыстория события

Base была запущена в августе 2023 года как L2-решение (надстройка над Ethereum) с фокусом на масштабируемости и низких комиссиях. Succinct SP1 — это zk-виртуальная машина, которая позволяет выполнять сложные вычисления с доказательством их корректности без раскрытия данных. В марте 2024 года Succinct привлекла $55 млн инвестиций для развития своей технологии.

Реакция рынка

После объявления о внедрении SP1 активность в сети Base выросла на 15%, а комиссии за транзакции снизились до $0,01. Это делает сеть более привлекательной для разработчиков dApps и пользователей, особенно в условиях роста нагрузки на Ethereum.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров это означает новые возможности для участия в сети Base через ноды и валидаторы. С учётом текущего курса ЦБ РФ около 90 ₽ за $1, инвестиции в инфраструктуру Base могут окупиться за 6-12 месяцев. Кроме того, развитие L2-решений в России, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, может стимулировать рост числа локальных блокчейн-проектов.

Интеграция zk-технологии в Base — это шаг к более масштабируемым и приватным блокчейн-решениям, что особенно важно в условиях растущего спроса на децентрализованные приложения.