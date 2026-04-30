Коротко: Крупные банки США активно лоббируют отсрочку принятия законодательства о стейблкоинах.

Это происходит на фоне усилий криптокомпаний, таких как Agora, по получению банковских лицензий для выпуска стейблкоинов.

Банки опасаются конкуренции и стремятся к более жёсткому регулированию, которое может ограничить рост криптоиндустрии.

Задержка может повлиять на скорость интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему.

Для российских инвесторов это означает потенциальную задержку в развитии глобальных инфраструктурных решений, которые могли бы упростить трансграничные расчёты.

Развёрнуто по фактам

В Соединённых Штатах Америки разворачивается противостояние между традиционными банковскими гигантами и представителями криптоиндустрии по вопросу регулирования стейблкоинов. Крупнейшие американские банки, включая JP Morgan и Wells Fargo, активно лоббируют в Конгрессе и Сенате отсрочку принятия всеобъемлющего законодательства, регулирующего выпуск и обращение стейблкоинов. Их основная цель — замедлить процесс, чтобы иметь больше времени для формирования регуляторной базы, которая, по их мнению, должна быть более строгой и соответствовать традиционным банковским стандартам.

Параллельно с этим, криптокомпании, такие как Agora, демонстрируют противоположную динамику, активно стремясь получить банковские лицензии. Agora, например, подала заявку на получение федеральной банковской лицензии в Управление контролёра денежного обращения (OCC) США. Получение такой лицензии позволило бы Agora не только выпускать стейблкоины, но и предлагать полный спектр банковских услуг, конкурируя напрямую с традиционными финансовыми институтами. Это подчёркивает стремление криптоиндустрии к легитимизации и интеграции в существующую финансовую систему, но на своих условиях.

Банки утверждают, что текущие предложения по регулированию стейблкоинов недостаточно проработаны и могут создать системные риски, если не будут учитывать все аспекты финансовой стабильности. Они настаивают на том, что эмитенты стейблкоинов должны подчиняться тем же строгим требованиям к капиталу, ликвидности и борьбе с отмыванием денег (AML), что и традиционные банки. Это позиция, которая, по сути, направлена на создание высоких барьеров для входа новых игроков на рынок.

Что говорят данные

Рыночная капитализация стейблкоинов на начало апреля 2024 года превышает $150 млрд, причём USDT и USDC занимают доминирующие позиции. Ежедневный объём торгов стейблкоинами часто превосходит объёмы торгов биткоином и эфиром, что свидетельствует об их ключевой роли в криптоэкономике как средства расчёта и сохранения стоимости. По данным аналитических агентств, около 70% всех транзакций на централизованных криптобиржах осуществляются с использованием стейблкоинов.

В 2023 году объём транзакций с использованием стейблкоинов вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, достигнув пиковых значений в периоды высокой волатильности на рынке. Это указывает на их растущую привлекательность как инструмента для хеджирования рисков и быстрого перемещения капитала. В то же время, количество заявок от криптокомпаний на получение различных финансовых лицензий в США увеличилось на 25% за последний год, что отражает общую тенденцию к институционализации отрасли.

Исторически, подобные противостояния между новыми финансовыми технологиями и традиционными институтами часто приводили к затяжным регуляторным баталиям. Например, в начале 2000-х годов дебаты вокруг регулирования онлайн-платежей и электронных денег также заняли несколько лет, прежде чем были приняты адекватные законодательные рамки. Текущая ситуация со стейблкоинами повторяет этот сценарий, но с гораздо большими ставками, учитывая глобальный характер крипторынка.

Прогноз и риски

Задержка в принятии законодательства о стейблкоинах в США создаёт неопределённость для всей криптоиндустрии. С одной стороны, это может дать традиционным банкам время для разработки собственных предложений в области цифровых валют, потенциально замедляя экспансию независимых эмитентов стейблкоинов. С другой стороны, отсутствие чётких правил может подтолкнуть некоторые криптокомпании к поиску более благоприятных юрисдикций, что приведёт к оттоку инноваций и капитала из США.

Риски для потребителей и инвесторов включают отсутствие единых стандартов защиты, что может привести к увеличению числа мошеннических схем или потере средств в случае краха нерегулируемого эмитента. Для традиционных финансовых рынков, задержка может отсрочить интеграцию стейблкоинов как эффективного инструмента для трансграничных платежей и расчётов, что в конечном итоге замедлит общую цифровую трансформацию.

По нашей оценке, окончательное законодательство о стейблкоинах в США будет принято не ранее конца 2025 года, что даст банкам достаточно времени для адаптации и лоббирования выгодных для них условий. Это также может привести к ужесточению требований к резервам и аудиту для всех эмитентов стейблкоинов, независимо от их типа.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров и инвесторов ситуация с регулированием стейблкоинов в США имеет косвенное, но значимое влияние. Отсутствие единого глобального стандарта для стейблкоинов усложняет их использование в международных расчётах, которые для российских компаний, особенно в условиях санкций, являются критически важными. Если стейблкоины получат чёткое и стабильное регулирование в крупных юрисдикциях, это может значительно упростить трансграничные транзакции, предлагая альтернативу традиционным банковским каналам, которые часто затруднены для российских участников рынка.

В контексте российского законодательства, где ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» уже определяет правовой статус ЦФА, но не даёт исчерпывающих разъяснений по стейблкоинам, глобальные прецеденты имеют большое значение. Задержка в США может привести к тому, что российские регуляторы также будут выжидать, прежде чем принимать окончательные решения, что сохранит текущую неопределённость. Например, для майнеров в Иркутской области, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, возможность использования стейблкоинов для расчётов с зарубежными поставщиками оборудования или для получения выручки в условиях ограниченного доступа к SWIFT была бы весьма привлекательной. Однако, при курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любая дополнительная сложность в конвертации или использовании цифровых активов напрямую влияет на рентабельность.

Кроме того, если крупные американские банки успешно пролоббируют более жёсткие требования, это может создать прецедент для других стран, включая Россию, что потенциально усложнит процесс легализации и использования стейблкоинов для широкого круга экономических субъектов. Это также может повлиять на доступность инфраструктуры, такой как хостинг для майнинга, поскольку поставщики услуг будут вынуждены адаптироваться к изменяющимся глобальным стандартам AML/KYC, что может увеличить операционные издержки.

Итог: Противостояние между традиционными банками и криптоиндустрией в США затягивает процесс принятия законодательства о стейблкоинах. Это создаёт неопределённость на мировом рынке, замедляет интеграцию цифровых активов в глобальную финансовую систему и косвенно влияет на российских участников рынка, усложняя международные расчёты и создавая регуляторные риски.