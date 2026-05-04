Создатель культового интернет-мема «This Is Fine» KC Green вчера публично обвинил ИИ-стартап Artisan в неправомерном использовании его работы. Художник утверждает, что его знаменитый комикс с горящей комнатой и собакой был без разрешения интегрирован в платную рекламную кампанию Artisan, размещённую в метрополитене.

Что зафиксировано

KC Green, автор комикса 2013 года, изображающего собаку в горящей комнате, известного как мем «This Is Fine», обнаружил свою работу в рекламных материалах стартапа Artisan. Эти рекламные объявления были размещены в метро, предположительно в Нью-Йорке или других крупных городах США. Green заявил, что Artisan не связывался с ним для получения разрешения на использование изображения, не предлагал лицензионных отчислений и не указывал авторство. В ответ на это, художник призвал своих подписчиков в социальных сетях «вандализировать» эти рекламные плакаты при обнаружении, что вызвало неоднозначную реакцию в сообществе.

Причины

Основной причиной такого инцидента, по всей видимости, является стремление стартапа Artisan к быстрому и узнаваемому продвижению. Использование вирусного мема, такого как «This Is Fine», обеспечивает мгновенную ассоциацию и привлекает внимание аудитории без необходимости создания оригинального контента. Это позволяет сэкономить на разработке креативов и получить широкий охват. Однако такой подход часто игнорирует вопросы авторского права и интеллектуальной собственности, что может привести к юридическим последствиям и репутационным потерям. По нашей оценке, подобные инциденты будут учащаться по мере того, как ИИ-компании будут агрессивнее использовать существующий контент для обучения и маркетинга, не всегда уделяя должное внимание правовым аспектам.

Цифры и метрики

Мем «This Is Fine» появился в 2013 году и за десятилетие стал одним из наиболее узнаваемых в интернете, его используют миллионы раз ежедневно для выражения иронии или принятия неизбежного. Точное количество рекламных плакатов Artisan с изображением мема не уточняется, но их размещение в метрополитене указывает на значительные инвестиции в рекламную кампанию. Стоимость размещения рекламы в метро Нью-Йорка, например, может достигать десятков тысяч долларов в месяц за одну станцию. Для сравнения, в мае 2024 года стоимость размещения рекламы на аналогичных площадках в Москве, по данным рекламных агентств, варьируется от 50 000 до 200 000 рублей за один плакат в месяц, что по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 составляет от $500 до $2000. Это демонстрирует, что Artisan, вероятно, потратил существенные средства на кампанию, которая теперь оказалась под угрозой из-за претензий к авторским правам.

Что будет дальше

Вероятно, KC Green подаст официальную претензию или иск против Artisan за нарушение авторских прав. В США такие иски могут привести к значительным штрафам, достигающим десятков тысяч долларов за каждое неправомерное использование, а в случае умышленного нарушения – до $150 000. Artisan, скорее всего, будет вынужден отозвать рекламные материалы и, возможно, выплатить компенсацию художнику. Этот случай станет прецедентом для других ИИ-стартапов, подчёркивая необходимость соблюдения авторских прав при использовании контента, особенно созданного человеком. Подобные судебные разбирательства могут повлиять на формирование правовой базы в сфере использования ИИ-технологий, особенно в части генерации контента на основе существующих произведений.

Уроки для российского майнера

Ситуация с мемом «This Is Fine» подчёркивает важность соблюдения интеллектуальной собственности, что актуально и для российского бизнеса, включая майнинг. Российские майнеры, особенно те, кто развивает собственные бренды или публичные проекты, должны быть внимательны к использованию любых изображений, текстов или программного обеспечения. Несанкционированное использование чужих материалов может привести к искам и штрафам, что негативно скажется на репутации и финансовом положении. Например, при создании рекламных материалов для майнинговых ферм, расположенных в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, важно убедиться в чистоте всех используемых графических элементов. Кроме того, при выходе на публичный рынок или работе с инвесторами, соблюдение всех юридических норм, включая авторское право, становится критически важным для привлечения инвестиций и соответствия требованиям российского законодательства, например, в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Инцидент с Artisan и KC Green является ярким примером того, как пренебрежение авторскими правами, даже в случае с, казалось бы, общедоступным мемом, может обернуться серьёзными проблемами для компании. Это напоминание о том, что цифровая эпоха не отменяет фундаментальных принципов права интеллектуальной собственности, и любой бизнес, включая развивающийся сектор майнинга, должен учитывать эти аспекты в своей деятельности.