Криптовалютная финансовая платформа Aven объявила о запуске инновационной кредитной карты Visa, которая предоставляет пользователям доступ к кредитной линии до $1 миллиона под залог их биткоинов. Это предложение включает фиксированную процентную ставку в 7.99% годовых и неограниченный кэшбэк в размере 2% на все покупки.

Хронология событий

Разработка и запуск подобных продуктов отражают растущий спрос на интеграцию традиционных финансовых услуг с криптовалютными активами. Идея использования цифровых активов в качестве залога для получения фиатных кредитов не нова, но Aven стремится предложить более конкурентные условия и масштабы. В отличие от ранних предложений, которые часто ограничивались небольшими суммами или имели плавающие ставки, Aven фокусируется на долгосрочных фиксированных займах. В мае 2024 года, например, большинство аналогичных сервисов предлагали кредиты со значительно более высокими APR (годовая процентная ставка) или более короткими сроками погашения, что делало их менее привлекательными для крупных инвесторов или долгосрочного планирования.

Ключевые цифры и метрики

Основное преимущество предложения Aven — это возможность получить до $1 000 000 в виде кредитной линии. Займы предоставляются на фиксированный срок до 10 лет с фиксированной процентной ставкой 7.99% годовых. Кроме того, держатели карты получают 2% кэшбэка на все транзакции, что является значительным показателем для кредитных карт. Для сравнения, многие традиционные кредитные карты предлагают кэшбэк в диапазоне 0.5-1.5%, а предложения с 2% часто имеют ограничения по категориям трат или максимальной сумме возврата. Залогом выступает биткоин (BTC), что позволяет держателям активов сохранять свои позиции в криптовалюте, не продавая её для получения ликвидности. Это особенно актуально в условиях волатильности рынка, когда инвесторы предпочитают не фиксировать убытки или упущенную выгоду от роста актива.

Что говорят участники рынка

Представители Aven подчеркивают, что их продукт нацелен на обеспечение ликвидности для держателей биткоинов без необходимости продажи актива. «Мы даем возможность нашим клиентам использовать свои биткоины, не расставаясь с ними», — заявили в компании. Это соответствует общей тенденции на рынке децентрализованных финансов (DeFi), где залоговое кредитование является одним из ключевых механизмов. Однако Aven предлагает централизованное решение, интегрированное с традиционной платежной системой Visa, что может привлечь более широкую аудиторию, не готовую к сложностям DeFi-протоколов. Наш рыночный анализ показывает, что подобные гибридные решения будут доминировать в сегменте массового принятия криптовалют в ближайшие 2-3 года.

Российский угол

Для российских держателей биткоинов предложение Aven представляет как возможности, так и вызовы. Получение кредита в долларах США (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 на момент события) под залог BTC может быть привлекательным способом получения ликвидности, особенно для тех, кто имеет значительные объемы криптовалюты. Однако использование такой карты для покупок на территории РФ может быть сопряжено с определенными сложностями. Российское законодательство, в частности ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», пока не предусматривает прямого регулирования подобных операций с точки зрения использования криптовалюты как залога для фиатного кредитования в юрисдикции РФ. Хотя сам биткоин не является законным средством платежа в России, его использование в качестве залога за рубежом не запрещено. Практический вывод для российского майнера или инвестора заключается в том, что полученные таким образом средства могут быть использованы для расширения майнинговых мощностей, например, для закупки нового оборудования в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч. Это позволяет избежать продажи биткоинов и потенциального налогообложения НДФЛ в 13% или 15% при фиксации прибыли, если средства используются для бизнес-целей, подпадающих под налог на прибыль 25%.

В итоге, продукт Aven расширяет возможности для держателей биткоинов, предоставляя доступ к крупным кредитным линиям с конкурентными условиями. Это позволяет использовать криптовалютные активы как источник ликвидности, не теряя при этом потенциала их роста. Интеграция с Visa обеспечивает широкую применимость карты в повседневной жизни и бизнесе, что делает её привлекательной альтернативой традиционным финансовым инструментам.