Совет безопасности Arbitrum заморозил похищенные средства

Совет безопасности Arbitrum принял беспрецедентное решение, заморозив активы на сумму около 71 миллиона долларов США, которые были похищены у децентрализованного финансового протокола Kelp DAO. Этот шаг, осуществленный путем перевода 30 766 токенов Ether на промежуточный замороженный кошелек, вызвал бурную дискуссию в криптовалютном сообществе относительно основополагающих принципов децентрализации и неизменности блокчейна.

Совет безопасности, состоящий из 12 членов, избранных децентрализованной автономной организацией Arbitrum (DAO), создан для реагирования на критические угрозы в экосистеме Arbitrum. Гриф Грин, член совета, подчеркнул сложность принятого решения: «Мы не принимали это решение легкомысленно; были бесчисленные часы дебатов, технических, практических, этических и политических». Он добавил, что совет действовал, исходя из убеждения, что бездействие может привести к торжеству зла.

Последствия взлома Kelp DAO и реакция рынка

Инцидент с Kelp DAO произошел в субботу, когда северокорейские хакеры похитили 294 миллиона долларов США, используя сложную схему с поддельными кроссчейн-сообщениями, что позволило им обманом заставить протокол выпустить токены. Этот взлом значительно подорвал доверие к сектору децентрализованных финансов (DeFi), спровоцировав вывод более 15 миллиардов долларов США из различных DeFi-протоколов на фоне опасений за их безопасность.

Возврат 71 миллиона долларов, безусловно, является позитивным событием для пострадавших, однако решение Arbitrum вызвало неоднозначную реакцию. Многие критики выражают опасения, что такой прецедент может быть опасен. Они указывают на то, что возможность централизованного вмешательства в блокчейн-транзакции противоречит идее децентрализации и может создать лазейку для будущего давления со стороны правоохранительных органов или других централизованных структур.

Тем не менее, ряд влиятельных фигур в индустрии поддержали действия совета. Дэн Робинсон, генеральный партнер венчурной криптофирмы Paradigm, заявил: «Трудный выбор, но кажется, что это правильное решение. Децентрализация — это не пакт о самоубийстве». Марк Зеллер, основатель Aave-Chain Initiative, также отметил, что, несмотря на его личные убеждения против таких действий, он понимает решение, поскольку «возврат денег людям важнее убеждений, которые позволили бы Ким Чен Ыну получить выгоду».

Конфискованные средства могут быть перемещены только после дальнейших действий со стороны управления Arbitrum, скоординированных с соответствующими сторонами, как было заявлено в официальном аккаунте Arbitrum в X.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Данный инцидент и реакция на него подчеркивают фундаментальный конфликт между идеалами полной децентрализации и прагматической необходимостью защиты пользователей от масштабных краж. Для инвесторов из России и СНГ это служит напоминанием о высоких рисках, связанных с DeFi-протоколами, особенно теми, которые подвержены сложным эксплойтам. Несмотря на стремление к анонимности и отсутствию посредников, централизованные элементы управления, такие как Совет безопасности Arbitrum, могут быть единственным способом вернуть похищенные активы, что ставит под сомнение абсолютную неизменность блокчейна.

Практическое замечание для майнеров

Хотя эта новость напрямую не касается ASIC-майнинга или оборудования, она косвенно влияет на общее восприятие безопасности в криптоиндустрии. Падение доверия к DeFi-протоколам может привести к временному оттоку капитала из сектора, что потенциально может сказаться на общей капитализации рынка и, как следствие, на прибыльности майнинга. Майнерам важно отслеживать такие события, поскольку они формируют общую рыночную конъюнктуру. Стабильность и безопасность блокчейн-экосистем напрямую влияют на долгосрочную жизнеспособность и привлекательность майнинга криптовалют.