«Значительная часть недавнего роста биткоина была обусловлена спекулятивным позиционированием на фьючерсном рынке», — заявили аналитики QCP Capital, указывая на потенциальную уязвимость текущих ценовых уровней.

Аналитики сингапурской инвестиционной компании QCP Capital опубликовали отчёт, в котором выразили опасения относительно устойчивости апрельского ралли биткоина. По их данным, рост цены BTC до отметки в $72 000 был в значительной степени подкреплён активностью на рынке деривативов, а не фундаментальным притоком капитала в спотовые ETF. Это создаёт риск для дальнейшей коррекции, поскольку спекулятивные позиции могут быть быстро ликвидированы при изменении настроений рынка. В отчёте QCP Capital подчёркивается, что открытый интерес по фьючерсам на биткоин достиг рекордных значений, что часто предшествует периодам высокой волатильности.

Основным индикатором, вызвавшим беспокойство аналитиков, стал аномально высокий открытый интерес (Open Interest, OI) на фьючерсных рынках биткоина. Этот показатель отражает общее количество открытых контрактов, которые ещё не были закрыты или исполнены. В апреле 2024 года OI по биткоин-фьючерсам достиг исторических максимумов, превысив $35 млрд. Такой объём указывает на преобладание спекулятивных позиций, где трейдеры используют кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли. Высокий OI в сочетании с относительно низкими объёмами спотовой торговли может сигнализировать о «перегреве» рынка. При этом, по данным Glassnode, доля краткосрочных держателей (тех, кто владеет BTC менее 155 дней) в общем предложении биткоина также увеличилась, что исторически коррелирует с локальными пиками.

Ситуация с апрельским ростом биткоина имеет параллели с событиями 2021 и 2022 годов. В частности, перед крупным обвалом рынка в мае 2021 года, когда цена BTC упала с $64 000 до $30 000, также наблюдался значительный рост открытого интереса на фьючерсных рынках. Аналогичная картина предшествовала и краху Terra (LUNA) в мае 2022 года, который спровоцировал каскад ликвидаций и падение биткоина ниже $20 000. Тогда, как и сейчас, значительная часть роста была обусловлена не реальным спросом на актив, а агрессивным наращиванием длинных позиций с использованием кредитного плеча. Разница заключается в том, что в 2024 году на рынок вышли спотовые биткоин-ETF, которые, по идее, должны были стабилизировать цену за счёт институционального капитала, но их приток оказался недостаточным для компенсации спекулятивной активности.

Потенциальная коррекция, вызванная ликвидацией фьючерсных позиций, может оказать существенное влияние на всю криптоиндустрию. Падение цены биткоина традиционно влечёт за собой снижение стоимости альткоинов. Для майнеров, особенно в регионах с высокой стоимостью электроэнергии, таких как некоторые части Центральной России, где тарифы для промышленных потребителей могут достигать 6-8 ₽/кВт·ч, снижение доходности может стать критическим. В то же время, для крупных промышленных майнинг-ферм в Иркутской области, где тарифы остаются на уровне 3-4 ₽/кВт·ч, запас прочности выше. Наш рыночный анализ показывает, что при падении BTC ниже $60 000, около 15% российских майнинг-операторов с устаревшим оборудованием могут столкнуться с убыточностью. Кроме того, снижение цен может замедлить приток инвестиций в новые майнинг-проекты и развитие инфраструктуры хостинга в Сибири, которое активно росло в последние два года. Российские инвесторы, чьи активы номинированы в долларах, при курсе ЦБ РФ около 92 ₽ за $1, также почувствуют снижение рублёвой стоимости своих портфелей.

Вывод: Хотя краткосрочные спекуляции могут создавать волатильность, долгосрочные перспективы биткоина остаются связанными с развитием его экосистемы, принятием институциональными инвесторами и технологическими инновациями. Текущая ситуация подчёркивает необходимость диверсификации портфеля и осторожности при работе с высокорисковыми деривативными инструментами.