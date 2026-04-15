Магазин
LIVE
BTC $77,848 ▲ 5.29% ETH $2,446 ▲ 5.93% BNB $644.40 ▲ 4.00% SOL $90.02 ▲ 5.52% XRP $1.5000 ▲ 6.52% TON $1.4300 ▲ 0.98%
Технологии 1 мин

Anthropic требует паспорт для использования ChatGPT-конкурента Claude

Компания Anthropic ввела обязательную верификацию по паспорту и селфи для доступа к своему ИИ-чатботу Claude. Это первый случай среди крупных ИИ-ассистентов и неожиданный шаг для компании, ранее позиционировавшей себя как защитник приватности.

Компания Anthropic, разработчик популярного ИИ-чатбота Claude, неожиданно ввела обязательную верификацию пользователей по паспорту и селфи. Это первый случай среди крупных ИИ-ассистентов, включая ChatGPT от OpenAI, Bard от Google и другие.

Новые требования к идентификации пользователей были внедрены без широкого анонса. Для доступа к Claude теперь необходимо предоставить фотографию паспорта и селфи для подтверждения личности. Это решение вызвало недоумение в сообществе, учитывая, что ранее Anthropic позиционировала себя как компания, уделяющая особое внимание защите приватности пользователей.

Интересно, что именно опасения по поводу слежки и сбора данных ранее привели к массовому переходу пользователей от ChatGPT к Claude. Теперь же Anthropic, похоже, меняет курс, вводя ещё более строгие меры идентификации, чем её конкуренты.

Эксперты отмечают, что подобные меры могут быть связаны с попытками Anthropic соответствовать нормативным требованиям в различных юрисдикциях, особенно в свете ужесточения регулирования ИИ-технологий. Однако для многих пользователей это стало неожиданным поворотом, противоречащим изначальным обещаниям компании.

Что это значит

Для российских пользователей нововведения Anthropic означают, что доступ к одному из популярных ИИ-ассистентов теперь потребует предоставления личных данных, включая паспорт. Это может вызвать опасения у тех, кто ценит анонимность в сети. Стоит учитывать, что подобные требования могут стать трендом среди разработчиков ИИ-технологий, что приведёт к ужесточению правил использования таких сервисов по всему миру.

Частые вопросы

Какие данные теперь требуются для доступа к Claude?
Для использования Claude теперь необходимо предоставить фотографию паспорта и селфи для подтверждения личности.
Почему это решение вызвало споры?
Решение вызвало споры, так как Anthropic ранее позиционировала себя как компания, уделяющая особое внимание защите приватности пользователей, а теперь требует больше личных данных, чем конкуренты.
Как это повлияет на российских пользователей?
Российским пользователям теперь потребуется предоставить паспортные данные для доступа к Claude, что может вызвать опасения у тех, кто ценит анонимность в сети.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

