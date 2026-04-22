AngelList USVC открывает доступ к инвестициям в OpenAI, Anthropic и xAI от $500

Платформа AngelList через свой новый фонд USVC предоставила уникальную возможность неквалифицированным розничным инвесторам получить доступ к долям в ведущих частных компаниях сферы искусственного интеллекта, включая таких гигантов, как OpenAI, Anthropic и xAI. Минимальный порог входа в этот фонд составляет всего 500 долларов США, что значительно демократизирует процесс инвестирования в высокотехнологичные стартапы, ранее доступные лишь институциональным или аккредитованным инвесторам.

Инициатива AngelList USVC направлена на создание диверсифицированного портфеля, состоящего из долей в наиболее перспективных и быстрорастущих частных компаниях. Фонд не инвестирует напрямую в акции этих компаний, а приобретает их через вторичные рынки или путем участия в раундах финансирования, предоставляя инвесторам косвенное участие в их успехе. Это позволяет обычным гражданам, не обладающим статусом аккредитованного инвестора (который обычно требует высокого уровня дохода или значительного капитала), присоединиться к инвестициям в инновационные проекты, формирующие будущее технологий.

Доступ к таким компаниям, как OpenAI, разработчику ChatGPT, Anthropic, создателю Claude, и xAI, стартапу Илона Маска, занимающемуся развитием ИИ, ранее был крайне ограничен. Эти компании находятся на переднем крае технологического прогресса, и их потенциал роста оценивается как очень высокий. Возможность инвестировать в них с относительно небольшой суммой открывает новые горизонты для широкого круга инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свои портфели за счет высокодоходных, но традиционно недоступных активов.

AngelList USVC использует модель, при которой инвесторы фактически покупают долю в самом фонде, а не напрямую в каждой из компаний. Это упрощает управление и снижает административные барьеры. Фонд берет на себя все сложности, связанные с оценкой, приобретением и управлением долями в частных компаниях, предлагая розничным инвесторам готовое решение для участия в венчурном капитале. Такой подход также позволяет снизить риски, связанные с инвестированием в отдельные стартапы, благодаря диверсификации внутри фонда.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ прямое участие в подобных фондах, как правило, затруднено из-за регуляторных ограничений и санкционного давления. Однако, появление таких инициатив на мировом рынке указывает на растущую тенденцию к демократизации доступа к венчурным инвестициям. В перспективе это может стимулировать развитие аналогичных платформ или инструментов в регионе, которые позволят розничным инвесторам участвовать в финансировании высокотехнологичных проектов. Пока же инвесторам из РФ и СНГ стоит внимательно изучать доступные локальные инструменты или международные платформы, соблюдающие все регуляторные требования, чтобы получить косвенный доступ к мировым технологическим трендам через публичные компании или специализированные фонды, работающие с российскими активами.