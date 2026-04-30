Криптокастодиальная компания Anchorage Digital и технологический провайдер M0 объявили о стратегическом партнёрстве. Цель сотрудничества — создание платформы для выпуска регулируемых стейблкоинов в США. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это может открыть новые возможности для российских инвесторов.

Хронология событий

Anchorage Digital, первая криптокастодиальная компания, получившая лицензию от Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), объявила о партнёрстве с M0 30 апреля 2026 года. M0 специализируется на технологиях для стейблкоинов и уже сотрудничает с рядом крупных финансовых институтов.

Ключевые цифры и метрики

Anchorage Digital управляет активами на сумму более $50 млрд, а M0 поддерживает стейблкоины с общей капитализацией $30 млрд. Новое партнёрство планирует выпустить первые регулируемые стейблкоины уже в третьем квартале 2026 года.

Что говорят участники рынка

«Мы видим огромный потенциал в регулируемых стейблкоинах, которые могут стать мостом между традиционными финансами и криптовалютой», — заявил CEO Anchorage Digital Натан МакКаули.

Российский угол

В России, где промышленный тариф на электроэнергию в Иркутской области составляет около 3-5 ₽ за кВт·ч, это партнёрство может стимулировать развитие локальных стейблкоин-проектов. По нашим наблюдениям, российские майнеры всё чаще рассматривают стейблкоины как способ хеджирования волатильности рубля.

Итог: Партнёрство Anchorage Digital и M0 может стать катализатором для выпуска регулируемых стейблкоинов в США, что также повлияет на российский крипторынок.