Криптокастодиальная компания Anchorage Digital и технологический провайдер M0 объявили о стратегическом партнёрстве. Цель сотрудничества — создание платформы для выпуска регулируемых стейблкоинов в США. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это может открыть новые возможности для российских инвесторов.
Хронология событий
Anchorage Digital, первая криптокастодиальная компания, получившая лицензию от Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), объявила о партнёрстве с M0 30 апреля 2026 года. M0 специализируется на технологиях для стейблкоинов и уже сотрудничает с рядом крупных финансовых институтов.
Ключевые цифры и метрики
Anchorage Digital управляет активами на сумму более $50 млрд, а M0 поддерживает стейблкоины с общей капитализацией $30 млрд. Новое партнёрство планирует выпустить первые регулируемые стейблкоины уже в третьем квартале 2026 года.
Что говорят участники рынка
«Мы видим огромный потенциал в регулируемых стейблкоинах, которые могут стать мостом между традиционными финансами и криптовалютой», — заявил CEO Anchorage Digital Натан МакКаули.
Российский угол
В России, где промышленный тариф на электроэнергию в Иркутской области составляет около 3-5 ₽ за кВт·ч, это партнёрство может стимулировать развитие локальных стейблкоин-проектов. По нашим наблюдениям, российские майнеры всё чаще рассматривают стейблкоины как способ хеджирования волатильности рубля.
Итог: Партнёрство Anchorage Digital и M0 может стать катализатором для выпуска регулируемых стейблкоинов в США, что также повлияет на российский крипторынок.
