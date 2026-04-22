Криптовалюта XRP столкнулась с медвежьим давлением, формируя паттерн «голова и плечи» на дневном графике. Этот сигнал указывает на потенциальное снижение стоимости актива до $1. Несмотря на краткосрочную поддержку, долгосрочные перспективы вызывают опасения у аналитиков.

XRP под угрозой: формирование паттерна «голова и плечи»

Криптовалюта XRP, по состоянию на 21 апреля, торговалась в районе $1.42, однако технический анализ указывает на значительные риски снижения. На дневном графике сформировался классический медвежий паттерн «голова и плечи», который традиционно предвещает падение цены актива. Этот паттерн, если подтвердится, может привести к обвалу стоимости XRP до отметки в $1.

Левое плечо паттерна было зафиксировано 15 февраля, голова — 17 марта, а правое плечо — 17 апреля. Линия шеи, проходящая через зоны поддержки от $1.28 до $1.31, является критическим уровнем. Пробой этой линии вниз с уверенным закрытием дневной свечи ниже $1.28 активирует целевое движение к $1.00. На этом пути первой промежуточной остановкой может стать уровень $1.25.

Контекст и индикаторы: почему это важно

Объём торгов XRP демонстрировал снижение в процессе формирования правого плеча, что является стандартным подтверждением для данного паттерна. Это указывает на ослабление интереса покупателей и усиление давления со стороны продавцов.

Несмотря на то, что на краткосрочных таймфреймах (например, четырехчасовом) наблюдается сужение полос Боллинджера после недавней фазы расширения, что обычно предшествует значительному ценовому движению, общая картина остаётся настораживающей. На четырехчасовом графике XRP консолидируется около средней линии индикатора, торгуясь в районе $1.43. Однако этот краткосрочный отскок не отменяет более крупную медвежью формацию на дневном графике.

Индекс относительной силы (RSI) на 14-дневном интервале восстанавливается в нейтральной зоне после мартовского пика на уровне 65, что свидетельствует о некотором ослаблении давления продаж. Гистограмма MACD остаётся в положительной зоне, но импульс постепенно затухает, что также подтверждает общую тенденцию к консолидации перед потенциальным снижением.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ текущая ситуация с XRP требует повышенного внимания. Пробой уровня поддержки $1.28 может стать сигналом к дальнейшему снижению, и в этом случае целесообразно пересмотреть свои позиции. Уверенное дневное закрытие выше зоны сопротивления $1.51-$1.55 может нивелировать медвежий сценарий и открыть путь к уровню Фибоначчи 0.382 на отметке $1.61. Однако до тех пор риск падения до $1.00 остаётся актуальным.

Важным фактором, который может повлиять на динамику XRP, является рассмотрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) семи заявок на запуск спотовых XRP ETF. Окончательное решение регулятора ожидается во втором квартале 2026 года. Любое неожиданное одобрение или другой позитивный катализатор может полностью изменить текущую негативную техническую картину. Однако пока такого катализатора нет, инвесторам следует быть осторожными и следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.

Для майнеров, которые не занимаются непосредственно добычей XRP (поскольку он не майнится в традиционном смысле), эта новость важна с точки зрения общего настроения на рынке альткоинов. Падение крупного актива, такого как XRP, может повлечь за собой коррекцию и в других криптовалютах, что потенциально повлияет на доходность майнинга и стоимость добытых активов.