Текущий цикл биткоина: замедление роста и волатильности

Нынешний цикл биткоина, начавшийся после халвинга 2024 года, демонстрирует заметное отставание по ключевым показателям по сравнению с предыдущими аналогичными периодами. Об этом заявил Алекс Торн, руководитель отдела исследований компании Galaxy. По его словам, наблюдается значительное снижение как волатильности, так и потенциала роста цены первой криптовалюты.

Анализ исторических данных показывает, что каждый последующий цикл халвинга сопровождался уменьшением амплитуды ценовых колебаний и более умеренным ростом. Однако текущая динамика, по мнению Торна, является особенно выраженной. Он подчеркивает, что хотя эти изменения могут казаться фундаментальными, нет гарантий их постоянства. Рынок криптовалют известен своей непредсказуемостью, и будущие факторы могут вновь изменить траекторию движения цены.

Торн также отметил, что снижение волатильности может быть связано с увеличением институционального участия и появлением новых финансовых инструментов, таких как спотовые биткоин-ETF. Эти факторы способствуют большей стабилизации рынка, привлекая более консервативных инвесторов и снижая спекулятивную составляющую. В то же время, это может ограничивать резкие ценовые скачки, характерные для ранних этапов развития биткоина.

Исторически, после каждого халвинга биткоин демонстрировал значительный рост, достигая новых исторических максимумов. Однако в текущем цикле этот рост оказался менее выраженным, а период восстановления после коррекций — более продолжительным. Это заставляет многих участников рынка пересматривать свои ожидания относительно будущей динамики цены BTC.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ текущая ситуация означает необходимость более внимательного подхода к стратегиям. Период «легких иксов» после халвинга, вероятно, остался в прошлом. Теперь требуется более глубокий анализ рынка, понимание макроэкономических факторов и фундаментальных показателей. Снижение волатильности может быть как плюсом для долгосрочных инвесторов, так и минусом для тех, кто ищет быструю прибыль на краткосрочных колебаниях.

Для майнеров, особенно в условиях нестабильного регулирования и высоких затрат на электроэнергию, замедление роста цены биткоина означает снижение маржинальности. Окупаемость оборудования может увеличиться, что требует более тщательного планирования инвестиций в новые ASIC-майнеры. Важно учитывать не только текущую цену BTC, но и потенциальные изменения сложности сети, а также эффективность используемого оборудования. В таких условиях предпочтение следует отдавать наиболее энергоэффективным моделям и искать источники дешевой электроэнергии, чтобы сохранить конкурентоспособность.