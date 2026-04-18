Компания Alcoa готовится продать заброшенный металлургический завод в Нью-Йорке майнинговой компании NYDIG. Сделка должна быть завершена в середине этого года.

Американский производитель алюминия Alcoa находится на завершающей стадии сделки по продаже заброшенного металлургического завода в штате Нью-Йорк компании NYDIG, занимающейся майнингом биткоина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление президента Alcoa Роя Оплингера.

Транзакция должна быть завершена в середине 2023 года. Это часть более масштабной стратегии Alcoa по избавлению от десяти неиспользуемых производственных площадок на территории США. Компания стремится оптимизировать свои активы и сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса.

NYDIG, одна из крупнейших майнинговых компаний в Северной Америке, планирует использовать приобретённый объект для расширения своих мощностей по добыче криптовалюты. Заброшенные промышленные площадки часто привлекают майнеров благодаря доступной инфраструктуре и возможности подключения к энергосетям.

Сделка между Alcoa и NYDIG подчёркивает растущий интерес майнинговых компаний к редевелопменту промышленных объектов. Подобные площадки позволяют снизить затраты на строительство новых дата-центров и оптимизировать логистику.

Что это значит

Для российских майнеров эта новость демонстрирует тренд на консолидацию отрасли в Северной Америке. Крупные игроки, такие как NYDIG, активно расширяют свои мощности, приобретая промышленные объекты. Это может повлиять на глобальную конкуренцию в майнинге, особенно в условиях ужесточения регулирования в других регионах.