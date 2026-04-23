Акции финтех-компании Figure Technologies (FIGR) продемонстрировали падение на 9% после непродолжительного периода роста. Это снижение произошло на фоне общей рыночной волатильности и изменения настроений инвесторов, затрагивающих акции компаний, связанных с криптовалютным сектором. Примечательно, что негативная динамика наблюдается, несмотря на значимое достижение Figure – объем выданных кредитов на базе блокчейна превысил отметку в 1 миллиард долларов США.

Аналитики рынка отмечают устойчивый рост в сфере блокчейн-кредитования, развиваемой Figure. Компания активно использует технологию распределенного реестра для оптимизации процессов выдачи и обслуживания займов, что позволяет сокращать издержки и повышать эффективность. Достижение миллиардного рубежа является важным показателем масштабирования бизнеса и успешной интеграции инновационных решений в традиционные финансовые услуги.

Падение акций FIGR может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, общая коррекция на фондовом рынке, особенно в сегменте технологических компаний и активов, чувствительных к процентным ставкам. Во-вторых, усиление регуляторного давления на криптовалютную индустрию и связанные с ней проекты, что часто приводит к снижению инвестиционной привлекательности таких активов. Инвесторы могут проявлять осторожность, опасаясь потенциальных рисков, связанных с неопределенностью в законодательстве.

Figure Technologies специализируется на предоставлении различных финансовых услуг, включая ипотечное кредитование, рефинансирование студенческих займов и другие виды кредитов, используя собственную блокчейн-платформу Provenance Blockchain. Эта платформа призвана обеспечить прозрачность, безопасность и скорость транзакций, что является ключевым преимуществом по сравнению с традиционными системами. Интеграция блокчейна позволяет компании автоматизировать многие процессы, снижая операционные расходы и предлагая более конкурентоспособные условия для клиентов.

Несмотря на текущее снижение котировок, долгосрочные перспективы Figure могут оставаться позитивными, учитывая инновационный подход и потенциал блокчейн-технологий в финансовой сфере. Успешное масштабирование операций и достижение значимых финансовых показателей, таких как миллиардный объем кредитов, подтверждают жизнеспособность бизнес-модели компании. Однако, как и любая компания, работающая на стыке традиционных финансов и новых технологий, Figure подвержена влиянию рыночных настроений и регуляторных изменений.

Что это значит для инвесторов и рынка СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ, интересующихся финтех-сектором и блокчейн-технологиями, ситуация с акциями Figure Technologies служит напоминанием о волатильности рынка и важности диверсификации портфеля. Даже компании с сильными фундаментальными показателями и инновационными решениями могут испытывать давление из-за макроэкономических факторов или изменения настроений инвесторов. В условиях ограниченного доступа к зарубежным фондовым рынкам, подобные новости подчеркивают риски прямых инвестиций в иностранные акции, связанные с криптоиндустрией. Однако это также демонстрирует растущую интеграцию блокчейна в традиционные финансовые услуги, что может служить ориентиром для развития аналогичных проектов в регионе.