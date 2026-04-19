Количество активных адресов в сети Bitcoin достигло 8-летнего минимума, вернувшись к показателям 2017 года. Это происходит на фоне высоких цен BTC, что указывает на смену движущих сил рынка.

Снижение сетевой активности Bitcoin: парадокс растущего рынка

Последние данные по блокчейну Bitcoin вызывают вопросы у аналитиков и участников рынка: количество уникальных активных адресов в сети опустилось до уровня 2017 года. Это означает, что сетевая активность находится на восьмилетнем минимуме, несмотря на то, что цена BTC удерживается вблизи своих исторических максимумов. Такое расхождение между ценой актива и его ончейн-метриками указывает на фундаментальные изменения в структуре спроса и предложения на рынке первой криптовалюты.

Метрика активных адресов традиционно считается одним из ключевых индикаторов реального использования блокчейна. Она отражает число уникальных кошельков, которые ежедневно участвуют в транзакциях, отправляя или получая биткоины. В предыдущие бычьи циклы, например, в 2021 году, рост цены BTC сопровождался пропорциональным увеличением сетевой активности, поскольку тысячи новых розничных инвесторов приходили на рынок, открывали кошельки и совершали транзакции. Однако текущая ситуация совершенно иная: цена растет, а сеть остается необычайно «тихой».

Институциональный приток и ETF как новый двигатель рынка

Основное объяснение этого парадокса кроется в изменении доминирующего типа инвесторов. Запуск спотовых Bitcoin ETF в США в январе 2024 года кардинально изменил динамику спроса. Крупные институциональные игроки, такие как BlackRock и Fidelity, теперь покупают биткоины для своих фондов. Эти операции осуществляются через кастодиальные сервисы, где монеты перемещаются между ограниченным числом крупных кошельков. В результате, одна крупная транзакция от институционального кастодиана, которая может стоить сотни миллионов долларов, учитывается как одна активная адресная операция, в отличие от множества мелких транзакций, совершаемых миллионами розничных пользователей.

Таким образом, Уолл-стрит фактически покупает биткоины «оптом» через ETF, не генерируя того объема сетевой активности, который ранее обеспечивали розничные инвесторы. Это объясняет, почему в Bitcoin поступает больше капитала, чем когда-либо, но при этом ончейн-метрики демонстрируют снижение. Институциональные инвесторы стали основной движущей силой на рынке, что привело к централизации потоков капитала и снижению децентрализованной активности.

Дополнительным фактором, влияющим на снижение активности в основной сети, является развитие решений второго уровня (L2), таких как Lightning Network. Эти технологии позволяют проводить мелкие транзакции вне основного блокчейна, снижая нагрузку на базовый слой. В результате, основная сеть Bitcoin все больше используется для крупных расчетов и хранения стоимости, а не для повседневных платежей, что также способствует уменьшению числа активных адресов.

Потенциальные риски и эволюция актива

Хотя институциональный приток обеспечивает значительную поддержку цене Bitcoin, такая зависимость от крупных игроков несет в себе определенные риски. Если рынок Bitcoin становится критически зависимым от потоков капитала через ETF, он становится более уязвимым к решениям нескольких крупных организаций. В предыдущие циклы спрос был распределен между миллионами розничных участников, что обеспечивало большую устойчивость рынка. Сейчас же поведение фондов сильно зависит от макроэкономической ситуации, процентных ставок Федеральной резервной системы и регуляторных решений.

Если институциональные притоки замедлятся, например, из-за изменения монетарной политики или усиления регуляторного давления, поддержки со стороны массовых розничных пользователей может оказаться недостаточно. Низкая сетевая активность может свидетельствовать о том, что «армия ходлеров» в текущем цикле значительно меньше, чем в предыдущих, что потенциально делает рынок менее устойчивым к внешним шокам.

С другой стороны, некоторые аналитики рассматривают это как естественный этап эволюции Bitcoin. Подобно золоту, которое не измеряется количеством физических перемещений слитков, Bitcoin может трансформироваться в преимущественно инструмент для хранения стоимости, а не средство повседневных транзакций. В таком сценарии метрика активных адресов теряет часть своего прежнего значения, уступая место другим показателям, таким как объем торгов ETF и общая капитализация.

«Ключевой вопрос ближайших месяцев – вернётся ли розничный интерес при обновлении ценовых рекордов, или структура рынка изменилась окончательно», — отмечают аналитики.

Для майнеров Bitcoin текущая ситуация означает, что фундаментальная ценность актива продолжает расти, поддерживаемая институциональным спросом. Однако снижение ончейн-активности может косвенно влиять на комиссии за транзакции в основной сети, хотя это компенсируется общим ростом цены BTC. Важно следить за общими тенденциями рынка и потоками в ETF, поскольку они теперь являются ключевыми драйверами.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ, которые зачастую имеют ограниченный доступ к американским спотовым Bitcoin ETF, эта ситуация подчеркивает важность диверсификации и понимания глобальных рыночных тенденций. Хотя прямые инвестиции в ETF могут быть недоступны, динамика этих фондов напрямую влияет на цену BTC, которая доступна через различные биржи и платформы. Снижение розничной активности и доминирование институционалов означает, что рынок становится более предсказуемым в плане крупных движений, но менее подверженным импульсивным решениям мелких инвесторов. Это может потребовать более взвешенного подхода к инвестициям, основанного на анализе макроэкономических факторов и институциональных потоков, а не только на настроениях розничных трейдеров.